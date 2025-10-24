Advertisement
Bus Fire Update:କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍ ଟ୍ରାଜେଡି : ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର

Bus Fire Update: ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Oct 24, 2025, 12:16 PM IST

Bus Fire Update: ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବସ୍ ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଏହି ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ନେତାମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ତେଲ୍ ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, 'ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ। ଶୋକସନ୍ତପ ପରିବାର ସହସ୍ୟଙ୍କ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି'। ସେପଟେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଶୋକବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୨ ଲକ୍ଷର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ଆହତଙ୍କୁ୫୦ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ALSO READ: Bus Fire: ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଜଳିଗଲା ବସ୍, ୧୧ ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ;୨୦ ଆହତ

 

Add Zee News as a Preferred Source

 

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଉଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ରେ ବସ୍ ସହ ଧକ୍କା ହେବାକୁ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ ଟି ପୂରା ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ବସ୍ ରେ ଥିବା ୪୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୨ ରୁ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ଏବେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।

