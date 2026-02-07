Tirupati Laddu Row: 'ତିରୁପତି ଲଡୁରେ ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କେମିକାଲ୍ ମିଶୁଥିଲା'

Tirupati Laddu Row: ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଯେଉଁ ଲଡୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ କେମିକାଲ୍ ମିଶୁଥିଲା। ଯାହା ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ।
Tirupati Laddu Row: ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଯେଉଁ ଲଡୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ କେମିକାଲ୍ ମିଶୁଥିଲା। ଯାହା ଟଏଲେଟ୍ ସଫା କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ। ଏଭଳି ଅପମିଶ୍ରଣ ଜଗମୋହନ୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ୫ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ସ କହିଛନ୍ତି।
କର୍ଣ୍ଣୁଲ୍ ଜିଲ୍ଲାର କାଲୁଗୋଟଲା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ସାଧାରଣସଭାରେ ଉଦବୋଧନ ଦେଇ ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ୍ ଭେଙ୍କେଟେଶ୍ବର ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଲଡୁ ଭୋଗ ହେଉଥିଲା ତାହା ଅପମିଶ୍ରିତ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏ-ହି ଲଡୁ ଏ-କ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଏହା ମଣିଷ ଶରୀର ଲାଗି ମାରାତ୍ମକ।
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଏରୀ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡର ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଘିଅ ପଶୁ ଚର୍ବିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନାଇଡୁ କେମିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ନାହାଁନ୍ତି।
ତିରୁପତି ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଶିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଗଠିତ ସିବିଆଇର ଏସଆଇଟି ତତ୍କକାଳିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ୍ବାଇ.ଏନ .ଜଗମୋହନ୍ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡାଇ ନାଇଡୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଓ୍ବାଇଏଫଆର୍ କଂଗ୍ରେସ୍ ର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଓ୍ବା ଭି ସୁବା ରେଡ୍ଡୀ ନିଜେ ଏହି ଲଡୁରେ ବ୍ୟବହୃତ ଘିଅ ପଶୁଚର୍ବିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସ୍ବୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ବାସକୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜଗମୋଗନ୍ ଙ୍କ ସରକାର ଅପମିଶ୍ରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଚାପି ଦେଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର୍ ଏହାର ସ୍ବଚ୍ଛତା ଉପରେ ନଜର୍ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।