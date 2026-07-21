ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍‌ ହେଲେ UKର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ରିଟେନରେ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଅଧ୍ୟାୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ (ୟୁକେ)ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱାସ କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମଧ୍ୟରେ 'ବ୍ୟାପକ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା' ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତାରେ ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ପିଏମ ମୋଦୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ସମାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ, ନିବେଶ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଲୋକ-ଜନ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସହଯୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଚଳିତ ମାସରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 'ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା' (CETA) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଐତିହାସିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସହିତ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନୂତନ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଭାରତ ଏବଂ ୟୁକେ ମିଳିତ ଭାବରେ 'ଭିଜନ ୨୦୩୫'ର ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବେ । ଯାହା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା, ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ।