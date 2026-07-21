Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍‌ ହେଲେ UKର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ

କେଇର୍ ଷ୍ଟାରମର୍ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍‌ ହେଲେ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited By:Soubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 21, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 09:26 AM IST
ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ୍‌ ହେଲେ UKର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପିଏମ ମୋଦୀ
Image Credit: ଆଣ୍ଡି ବର୍ନହାମ ଯୁକ୍ତରାଜ୍ୟ (ୟୁକେ)ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sikkim Landslide: ସିକିମରେ ଭୂମିସ୍ଖଳନ, ୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
Odia News1 hr ago
2
Accident News2 hrs ago
3
Odia News2 hrs ago
4
Non Teaching StaffJul 20
5
IAS reshuffleJul 20