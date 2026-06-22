Exclusive Interview: 'କ୍ରୁଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବିଦେଶ ଯିବାର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ', IPO ପୂର୍ବରୁ Cordelia Cruises ସେୟାର କଲା ସାନଦାର ଯୋଜନା

Waterways Leisure Tourism IPO: ଭାରତୀୟମାନେ କିପରି ଛୁଟି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ, ସମୁଦ୍ର କ୍ରୁଜ୍ ଧନୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା । ତଥାପି, ଏହି ଧାରଣା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଛି ୱାଟରୱେଜ୍ ଲିଜର୍ ଟୁରିଜିମ୍, ଯାହା ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନାମ, କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ।
କମ୍ପାନୀର IPO ଜୁନ୍ ୨୩ରେ ଖୋଲିବ। ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ, Zee ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ସିଂଘଭି କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିଇଓ, ଜୁର୍ଗେନ୍ ବୈଲୋମ୍ ଏବଂ CFO, ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସହ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ଜଳପଥ ଅବକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମହାସାଗର କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୭୯% ବଜାର ଅଂଶ ଧାରଣ କରେ। IPO ପୂର୍ବରୁ, Zee ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପାଦକ ଅନିଲ ସିଂଘଭି କମ୍ପାନୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ସିଇଓ, ଜୁର୍ଗେନ୍ ବୈଲୋମ୍ ଏବଂ CFO, ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାଣୀ କ'ଣ? ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଧାରଣା କିପରି ଆସିଲା?
ଜୁର୍ଗେନ୍ ବୈଲୋମ୍: ଭାରତ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ପୁରୁଣା। ମୁଁ ୨୦୧୮ରୁ ଏଠାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଦେଶ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛି। ବିଶ୍ୱ କ୍ରୁଜ୍ ଶିଳ୍ପରେ ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରାୟ ୪୦% କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ତେଣୁ, ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହୋଇଆସିଛି।
ମୁଁ ଏବେ ବି ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିଛି ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ବମ୍ବେ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ମାଡ୍ରାସ ଭାବରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ତୃତୀୟ-ଲମ୍ବା ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଗର୍ବ କରେ। ଏହି ଭଳି ଦେଶରେ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ଭାବନା ପ୍ରଚୁର।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଜଳପଥ ଅବକାଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲ୍ କ’ଣ?
ଜୁର୍ଗେନ୍ ବୈଲୋମ୍: ଆମେ ନିଜକୁ ଏକ "ସୁଲଭ ଲଗଜରୀ" କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଭାବୁ। ଆମେ କେବଳ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ ଯାତ୍ରା ବିକ୍ରୟ କରୁନାହୁଁ; ଆମେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛୁଟିଦିନ ଅଭିଜ୍ଞତା ବିକ୍ରୟ କରୁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଉଠି ଏକ ନୂତନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ। ହୋଟେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏବଂ ଚେକ୍ ଇନ୍ ଏବଂ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ରୁଜିଂକୁ ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିବା।
ପ୍ରଶ୍ନ: କ'ଣ କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ ଅନ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ?
ଜୁର୍ଗେନ୍ ବୈଲୋମ୍: ଆମେ ଆମର କ୍ରୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକୁ "ଭାରତୀୟ ଉପାୟରେ" ପରିଚାଳନା କରୁ। ବିଦେଶୀ କ୍ରୁଜ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ୍କେଟବଲ୍ କିମ୍ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶୈଳୀର ଶୋ’ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରେ, ଆମର ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଏହା ପାଇବେ:
ବଲିଉଡ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ
କ୍ରିକେଟ୍
ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ
ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ
ଜୈନ, ଗୁଜୁରାଟୀ, ମାରୱାଡି ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ
ଆମେ "ଘର ବାହାରେ ଘର" ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କ’ଣ କ୍ରୁଜ୍ ଛୁଟିକୁ କେବଳ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ?
ଜୁର୍ଗେନ୍ ବୈଲୋମ୍: ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ପାଇଁ କ୍ରୁଜିଂକୁ ସୁଗମ କରିବା। ଆମର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ହାରାହାରି ବୟସ ପ୍ରାୟ ୩୪ ବର୍ଷ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୁଜ୍ ଶିଳ୍ପରେ, ହାରାହାରି ବୟସ ପ୍ରାୟ ୫୬ ବର୍ଷ। ଯୁବ ଭାରତୀୟମାନେ ଏବେ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ରୁଜିଂ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅଂଶ।
ପ୍ରଶ୍ନ: କ’ଣ କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଭିସା ଆବଶ୍ୟକ?
ଜୁର୍ଗେନ୍ ବୈଲୋମ୍: ଏହା ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କ୍ରୁଜ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଭିସା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ, ଭୋଟର ଆଇଡି କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଭଳି ବୈଧ ପରିଚୟ ପ୍ରମାଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: କ୍ରୁଜ୍ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିବାହ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଜୁର୍ଗେନ୍ ବାଇଲୋମ୍: ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଶାଳ। ଆଜି, ଆମ ଜାହାଜରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ବିବାହ ହୁଏ। କର୍ପୋରେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଆମେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 50% ପୁନରାବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖୁଛୁ। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଶ୍ନ: IPO ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ପାଣ୍ଠି କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ?
ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ: IPO ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗୃହୀତ ହେବାକୁ ଥିବା ୫୮୫ କୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୪୮୦ କୋଟି ନୂତନ ଜାହାଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପୁଞ୍ଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଲିଜ୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ବାକି ପରିମାଣ ସାଧାରଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ IPO-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ନୂତନ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କେବେ ଫ୍ଲିଟରେ ସାମିଲ ହେବେ?
ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଟି ନୂତନ ଜାହାଜ - ନରୱେଜିଆନ୍ ସ୍କାଏ ଏବଂ ନରୱେଜିଆନ୍ ସନ୍ - ଫ୍ଲିଟରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପ୍ରଥମ ଜାହାଜ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୬ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ୨୦୨୭ରେ ଯୋଗ ଦେବ। ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ଉଭୟ ପାଇଁ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି।
ପ୍ରଶ୍ନ: କମ୍ପାନୀର ଅକୁପାନ୍ସି ସ୍ତର କିପରି?
ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ କୁହନ୍ତି: ଆମର ଲୋଡ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ସାଧାରଣତଃ ୮୫% ରୁ ୯୬% ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆତିଥ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ଶିଳ୍ପର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ?
ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ: ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶାବାଦୀ। ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ନବସୃଜନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ସରକାର ବନ୍ଦର ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହେବା ସହିତ, ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ନୂତନ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ କି?
ନିଶିକାନ୍ତ ଉପାଧ୍ୟାୟ: ଏହା ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ମଡେଲ ବିକଶିତ କରିଛୁ। କେବଳ ଏକ ଜାହାଜ କିଣିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ; ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ମନୋରଞ୍ଜନ, ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନିୟାମକ ଗଠନକୁ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଆମର ସର୍ବବୃହତ୍ ଶକ୍ତି।
ସଂଖ୍ୟା ଖୋଲିବ: ଜୁନ୍ ୨୩-୨୫
- ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ: ₹୭୬୯-୮୦୮/ସେୟାର
- ଲଟ୍ ଆକାର: ୧୮ ସେୟାର
- ନୂତନ ସଂଖ୍ୟା: ₹୫୮୫ କୋଟି
- ସଂଖ୍ୟା ଆକାର: ₹୫୮୫ କୋଟି