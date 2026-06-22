Add Zee Business As A Preferred Source
App

Exclusive Interview: 'କ୍ରୁଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବିଦେଶ ଯିବାର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ', IPO ପୂର୍ବରୁ Cordelia Cruises ସେୟାର କଲା ସାନଦାର ଯୋଜନା

Waterways Leisure Tourism IPO: କର୍ଡେଲିଆ କ୍ରୁଜ୍ କେବଳ ଏକ କ୍ରୁଜ୍ କମ୍ପାନୀ ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଭାରତରେ କ୍ରୁଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ନବସୃଜନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। IPO ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆୟ ନୂତନ ଜାହାଜ ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯାହା କମ୍ପାନୀକୁ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟ୍ ଉଭୟରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 22, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:30 PM IST
Exclusive Interview: 'କ୍ରୁଜ୍ ପାଇଁ ଆଉ ବିଦେଶ ଯିବାର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ', IPO ପୂର୍ବରୁ Cordelia Cruises ସେୟାର କଲା ସାନଦାର ଯୋଜନା

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏମ୍ବାପେ, ଇରାକ ବିରୋଧରେ ରଚିପାରନ୍ତି ଏହି ବିରଳ ରେକର୍ଡ
Kylian Mbappe1 hr ago
2
Odia News1 hr ago
3
Lucknow Coaching Centre Fire3 hrs ago
4
Odia News3 hrs ago
5
Odisha UG Admission 2026-2711:43 AM IST