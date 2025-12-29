Advertisement
Angel chakma: ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତ୍ରିପୁରା ଯୁବକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଦ 'ମୁଁ ଭାରତୀୟ ମୁଁ ଭାରତୀୟ'

Anel chakma: ଡେରାଡୁନରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ତ୍ରିପୁରାର ୨୪ ବର୍ଷୀୟ MBA ଛାତ୍ର ଅଞ୍ଜେଲ ଚକମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ୧୪ ଦିନ ଧରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜୀବନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ର ଜଣକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଥିଲେ, "ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ"।

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:30 PM IST

ଏହି ଘଟଣାଟି ଡିସେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା। ଆଞ୍ଜେଲ ଚକମା ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ମାଇକେଲ ଚକମାଙ୍କ ସହିତ ଡେରାଡୁନର ସେଲାକୁଇ (ସଲେକି) ବଜାରରେ ଏକ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ "ଚାଇନିଜ୍" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଉଭୟ ଭାଇ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଦାବି କରି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା।

ଝଗଡ଼ା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇଯାଇଥିଲେ:

ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମାଇକେଲ ଏବଂ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କ ସହ ମାରପିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଝଗଡ଼ା ସମୟରେ ଆଞ୍ଜେଲ ଚକମାଙ୍କ ବେକରେ ଏକ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ।

୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡେରାଡୁନର ଗ୍ରାଫିକ୍ ଏରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ୧୪ ଦିନ ଧରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସଙ୍ଘର୍ଷ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଚକମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ପୋଲିସକୁ ଏଫଆଇଆର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ତିନି ଦିନ ଲାଗିଥିଲା:
ଘଟଣା ପରେ, ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କ ଭାଇ ମାଇକେଲ ଚକମା ସେଲାକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ତିନି ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ପୋଲିସ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC)ର ଧାରା 115(2), 118, 351(3), 61(2), ଏବଂ 109 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ପାଇଁ IPCର ଧାରା ୧୦୩ ଏଥିରେ ଯୋଡିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଜାମିନ ବିହୀନ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନ ତଦନ୍ତ କରିଛି: 
ଚକମା ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଆଧିର କରି ଆକ୍ରମଣକୁ ଜାତୀୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି କମିଶନ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିଛି। କମିଶନର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବିପୁଲ ଚକମା ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର DGP, ଡେରାଡୁନର ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଏବଂ ଡେରାଡୁନର ପୋଲିସ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି।

ଗିରଫ ହେବା ପରେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତିନି ଜଣ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅବନୀଶ ନେଗିଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଡିସେମ୍ବର ୧୬ ତାରିଖରେ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ତଳ କୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ସୁରଜ ଖାୱାସ ଏବଂ ସୁମିତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରିଥିଲେ।

ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି: 
ଏସପି ସିଟି ଡେରାଡୁନ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାମଲାରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଯୋଡାଯାଇଛି। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପଳାତକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ।

ଏହି ମାମଲା କେବଳ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହତ୍ୟା ସହିତ ଜଡିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜାତିଗତ ମାନସିକତା ଏବଂ ପରିଚୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ମାଟିରେ "ମୁଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା।

