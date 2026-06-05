Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3238227
Zee OdishaOdisha National-InternationalK Annamalai: ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ ନେତା, ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ

K Annamalai: ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ ନେତା, ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କେ.

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:50 AM IST

Trending Photos

K Annamalai: ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ ନେତା, ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ

K Annamalai: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କେ. ଅନ୍ନାମଲାଇ ବିଜେପିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟତାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ରକୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 2 ତାରିଖରେ ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାର ଗୁଜବ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ନାମଲାଇ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ସେ ଦଳ ଛାଡିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।

ବୈଠକ ପରେ, ଦଳ ଆନ୍ନାମଲାଇଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଶୀଘ୍ର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଯଦିଓ 30 ମିନିଟର ବୈଠକ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଦଳୀୟ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଯୋଜନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା କ’ଣ ହୋଇପାରେ?
ପୂର୍ବତନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ଛାଡିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ନାମଲାଇଙ୍କ ନିକଟତମ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଆବିର୍ଭାବ ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ନାମଲାଇ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ପରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ତଥାପି, ଅନ୍ନାମଲାଇ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଦୟାକରି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରିବୁ।" ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ। ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରାଜନୈତିକ ମନୋଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସହଯୋଗୀ AIADMK ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା।

Also Read: Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ

Also Read: Fire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

About the Author
author img
Prabhudatta Moharana

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

K Annamalai
K Annamalai: ବିଜେପି ଛାଡ଼ିଲେ ଏହି ବଡ଼ ନେତା, ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନୀତିନ ନବୀନ
Karnataka politics
Karnataka Politics: କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଶିବକୁମାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ
puri news update
Puri News Update:ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ
Fire in Noida
Fire in Noida: ନୋଏଡ଼ାରେ ପୁଣି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
Odisha news
Odisha News: ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ,ପାରାଦୀପ ମୁନିସିପାଲିଟି ତରଫରୁ....