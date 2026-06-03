Annapurna Bhandar Yojana: ଆଜି ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁବିଧା...

Annapurna Bhandar Yojana: ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଆଜି, ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର "ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର" ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩ ହଜାରର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଠାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
Trending Photos
Annapurna Bhandar Yojana: ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ। ଆଜି, ଜୁନ୍ ୩ ତାରିଖରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର "ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର" ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୩ ହଜାରର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପଠାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା କ'ଣ?
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଜନା। ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଶୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇବେ। ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆଜି ଜାରି ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏପରି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସେମାନେ କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇବେ?
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ହିତାଧିକାରୀ ମହିଳାଙ୍କ ଆଧାର-ସଂଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଠି ଜମା ହେବା ପରେ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ALSO READ: Gold Rate: ଖୁସି ଖବର! ଆଜି ଖସିଲା ସୁନା-ରୂପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ୧ ଗ୍ରାମ ପିଛା କେତେ ରହିଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ...
କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ?
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୫ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। DBT ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ହିଁ ପାଣ୍ଠି ଜାରି କରାଯିବ।
କେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ?
କିଛି ବର୍ଗର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ଦିଆଯିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ,
-ଆୟକର ଦେଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ।
-କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ପଞ୍ଚାୟତ, ପୌରପାଳିକା, ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିୟମିତ ଚାକିରି କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ନାହିଁ।
-ପେନସନ୍ ପାଉଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ।
-ଯାହାର ତାଲିକାରୁ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତଥାପି, ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଅପିଲ୍ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଜାରି ରହିପାରିବ।
ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀମାନେ କିପରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ?
ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ଉଭୟରେ କରିପାରିବେ।
ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ:
-ଅଧିକାରିକ ପୋର୍ଟାଲ୍ socialsecurity.wb.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
-ଆପଣ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇବେ। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବେ।
-ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ (BDO) ସ୍ତରରେ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ (SDO) ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
-ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୯୦ ଦିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ।
ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟତମ ବ୍ଲକ, ପୌରପାଳିକା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପାଇପାରିବେ।