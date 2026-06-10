Susmita Deb:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସାଂସଦ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ଦେବ 2021 ମସିହାରେ ଟିଏମସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ସୁସ୍ମିତା ଦେବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୁଖେନ୍ଦୁ ଶେଖର ରାୟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦଳ ଉପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ବିଦ୍ରୋହୀ ନେତା ରୀତାବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ୬୧ ଜଣ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବରୁ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏବେ ସାଂସଦମାନେ ଭିନ୍ନ ପଥ ବାଛିଛନ୍ତି। ଦେବ ଆସାମର ସିଲଚରରୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ। ୨୦୧୯ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ, ସେ ଦଳ ଛାଡି ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଦଳର ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ପାଇଥିଲେ।
ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହିତ କେତେ ଜଣ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି?
ବିଦ୍ରୋହୀ ଟିଏମସି ସାଂସଦ କାକୋଲି ଘୋଷ ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ 20 ଜଣ ଦଳୀୟ ସାଂସଦ ଏନଡିଏରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଚିଠି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ, ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପାର୍ଥ ଭୌମିକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଦଳକୁ ଏହାର ଦିଲ୍ଲୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖାଲି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ଥ ଭୌମିକଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, 20 ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ରୋଡରେ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। ପାର୍ଥ ଭୌମିକ ଟିଏମସି ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ।
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି
ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କାକୋଲି ଘୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନେତାମାନେ ସଂଗଠନକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପଦବୀରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଉଚିତ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ନେତା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦଳ ସହିତ ଗମ୍ଭୀର ମତଭେଦ ରହିଛି, ତେବେ ନୈତିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଇସ୍ତଫା ଦେବା।
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାମ, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର 20 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ତେବେ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦସ୍ତଖତ କରାଯାଇଥିବା ଚିଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ତେବେ ସେହି 20 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ନାମ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ସଂସଦରେ ଏକ ପୃଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 19 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ସମର୍ଥନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାବି ପରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ।
କ୍ଷମତା ହରାଇବା ପରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି।
ମେ ୪ ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଟିଏମସିର ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ୧୫ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତାଙ୍କ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳାଫଳ ପରେ ସେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ ବିଦ୍ରୋହ କରିଛନ୍ତି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଦଳକୁ ଏକତା ରଖିବା।