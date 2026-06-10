Add Zee Business As A Preferred Source
App

Susmita Deb: ମମତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)କୁ ଆଉ ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସାଂସଦ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ପରେ ସେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ମିତା ଦେବ 2021 ମସିହାରେ ଟିଏମସିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ।

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 10, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 01:58 PM IST
Susmita Deb: ମମତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସାଂସଦ, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ସୁସ୍ମିତା ଦେବ

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ହଜି ଯାଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ପାଇଲେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦମ୍ପତ୍ତି
Odisha news43 min ago
2
Susmita Deb55 min ago
3
Odisha news59 min ago
4
Avimukteshwaranand news59 min ago
5
crime news1 hr ago