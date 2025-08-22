Delhi School: ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍କୁଲକୁ ପୁଣି ବୋମା ଧମକ

Trending Photos
Delhi School: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ଏଥର ସ୍କୁଲକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାର ଧମକ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର-୭ରେ ଥିବା ଏକ ସ୍କୁଲକୁ ଏକ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ମିଳିଛି। ତଥାପି, ଏହା ପରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ ଆସି ତୁରନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପହଞ୍ଚି ରେକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ, ଗତକାଲି ଏବଂ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାରକା ସେକ୍ଟର-୫ରେ ଥିବା BGS ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ 5ଟି ସ୍କୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ବୋମା ଧମକ ମିଳିଛି। କେତେବେଳେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କେତେବେଳେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରେ, ସ୍କୁଲ ପରିସର ଖାଲି କରାଯାଏ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏବଂ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜଣାପଡେ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଥ୍ୟା ଧମକ। ସୋମବାର ଠାରୁ ଆଜି, ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 33ଟି ସ୍କୁଲରେ ଏପରି ଧମକ ମିଳିଛି।