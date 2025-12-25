Indian Students: କାନାଡାରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା

Advertisement
Indian Students: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାନାଡାରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଶିବାଙ୍କ ଅବସ୍ଥିଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ବୟସ 20 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାଟି ଟୋରଣ୍ଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କାରବୋରୋ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିକଟରେ ଘଟିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳି ଚଳାଯାଇଥିଲା। ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତା'ପରେ ଶିବାଙ୍କକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଖସି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଶିବଙ୍କ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମାଗିଛି। ସେ ଛାତ୍ର କି ନୁହେଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାତ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ପରେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ସିଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବରୁ କାନାଡାରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ହିମାଂଶୀ ଖୁରାନା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ଘରୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ପୋଲିସ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ 30 ବର୍ଷୀୟ ହିମାଂଶୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ଟୋରଣ୍ଟୋ ନିବାସୀ ଅବଦୁଲ ଘଫୁରିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ।

