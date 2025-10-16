Road Accident: ବାଡ଼ମେରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା, ୪ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ

Trending Photos
Road Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜସ୍ଥାନର ବାରମେରର ଗୁଡାମାଲାନିରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବାଲୋତ୍ରାରା-ସିନ୍ଧାରୀ ମେଗା ହାଇୱେରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ଟ୍ରଲର ଏବଂ ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ପରସ୍ପର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଗାଡିରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଥିଲେ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ରାଜସ୍ଥାନରେ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ପୂର୍ବରୁ ଜୈସଲମେରରେ ଏକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗୁଡାମାଲାନିର ଦାବାଡ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏକ ସ୍କୋର୍ପିଓରେ ସିନ୍ଧାରି ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ କରି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫେରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସଡା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଟ୍ରଲର ଗାଡ଼ି ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ଚାରି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ରମେଶ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶୀଲ କୁମାର ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଯୁବକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଜଳିଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଶରୀର ଦେଖି ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ମୋହନ ସିଂହ, ୨୦ ବର୍ଷୀୟ ଶମ୍ଭୁ ସିଂହ, ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ପଞ୍ଚରାମ ଏବଂ ୨୮ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରକାଶ।