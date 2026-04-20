War News: ହର୍ମୁଜରେ ପୁଣି ମହାସଂଗ୍ରାମ, ଆମେରିକା ଉପରେ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ

Zee OdishaOdisha National-InternationalWar News: ହର୍ମୁଜରେ ପୁଣି ମହାସଂଗ୍ରାମ, ଆମେରିକା ଉପରେ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୪୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରତି ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି।  ଯୁଦ୍ଧ ଟାଳିବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଇରାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ଆମେରିକା ଏବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:41 AM IST

War News: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୪୦ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରତି ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚୁଡ଼ାନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି।  ଯୁଦ୍ଧ ଟାଳିବା ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ଇରାନ ସମେତ ଅନେକ ଦେଶ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରହିଲା। ଆମେରିକା ଏବେ ଇରାନୀ ନୌସେନାର TOUSKA ଜାହାଜକୁ ଜବତ କରିଛି। ଜବାବରେ, ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ (CENTCOM) କହିଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଆରବ ସାଗରରେ ଏକ ଇରାନ-ପତାକାଯୁକ୍ତ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ TOUSKAକୁ ଅଟକାଇଛି। ଟାମ୍ପା, ଫ୍ଲୋରିଡା - ଏପ୍ରିଲ 19 ରେ ଆରବ ସାଗରରେ ନିୟୋଜିତ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏକ ଇରାନ ବନ୍ଦର ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏକ ଇରାନ-ପତାକାଯୁକ୍ତ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ନୌସେନା ଅବରୋଧ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, CENTCOM x ରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି। ଗାଇଡେଡ୍ ମିସାଇଲ୍ ବିଧ୍ୱଂସକ USS ସ୍ପ୍ରୁଆନ୍ସ ବନ୍ଦର ଆବାସ ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜାହାଜଟିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା।

ରଏଟର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ, ଇରାନୀ ସେନା ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

ଇରାନର ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତସନିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନର ହଜରତ ଖାତମ ଅଲ-ଆନବିୟା ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଓମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଇରାନୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆମେରିକା, ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏବଂ ଡକାୟତି କରି, ଓମାନ ସାଗର ଜଳରେ ଏକ ଇରାନୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛି ଏବଂ ଜାହାଜର ଡେକ୍ ଉପରେ ଏହାର ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସୈନିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଏହାର ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅକ୍ଷମ କରିଦେଇଛି।

ବିବୃତ୍ତିରେ ତେହେରାନରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, "ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଇସଲାମିକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟ ଇରାନର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତିର ଜବାବ ଦେବ ଏବଂ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।"

Prabhudatta Moharana

