Pakistan-Afghanistan War: କାବୁଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ତାଲିବାନ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Zee OdishaOdisha National-InternationalPakistan-Afghanistan War: କାବୁଲ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ, ତାଲିବାନ କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 17, 2026, 11:24 AM IST

Pakistan-Afghanistan War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଏବେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ "ଅପରେସନ୍ ଗାଜାବ୍ ଲିଲ୍ ହକ୍" ଅଧୀନରେ କାବୁଲରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ କରିଥିଲା, ଯାହା ସମଗ୍ର ସହରକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୦୦ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୫୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଜାବିହୁଲ୍ଲା ମୁଜାହିଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା କୂଟନୀତିର ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯାହା ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ତୀବ୍ରତର କରିଛି।

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି
ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର କାବୁଲ ଏବଂ ନାଙ୍ଗରହାରରେ ହୋଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଜାରି କରି ଏହାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଲିବାନମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସୀମା ପାର କରିବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରମଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି। ତଥାପି, ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତାହତ ହେବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। 

ଟାର୍ଗେଟରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ସହର
ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତୀବ୍ର ବୟାନବାଜି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଆଫଗାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ଯେ କାବୁଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଇସଲାମାବାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପରେ, ତାଲିବାନ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଇସଲାମାବାଦ, କ୍ୱେଟା ଏବଂ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପାକିସ୍ତାନୀ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିବାନ ଅନୁଯାୟୀ, ସେମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ରଣନୈତିକ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁର ଖାନ ଏୟାରବେସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ପ୍ରମୁଖ ସହର ଏବଂ ସାମରିକ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ, ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।

Prabhudatta Moharana

