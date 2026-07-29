Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍

Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଲ୍ କୁ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ (ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍) ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। କାଗଜ ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହେବା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଲୋକସଭାକୁ ୩୦ ଜୁଲାଇ ସକାଳ ୧୧ ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଲତବୀ ରଖିଥିଲେ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଲୋକସଭାରେ ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଥିବା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଉପରେ ଗଠନମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ଭାଷା କେବଳ ଅଣସଂସଦୀୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବି ନାହିଁ।
ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ କହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ି, ଯେଉଁମାନେ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନଙ୍କୁ 'ମୂର୍ଖ' କହିବାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର ମୌଳିକ ନିୟମ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ଜାଣନ୍ତି କି?" କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖର ଘଟଣାର ଉଲ୍ଲେଖ କରି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, "୨୧ ଜୁଲାଇରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ୭ ଏଲକେଏମସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ବାହାରେ ବସିଥିଲେ, ହୁଏତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ। ଏହା ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେପରି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଦେଶ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ୭ ଏଲକେଏମରେ ବସାଉ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ନିରାଶ ଏବଂ ନିରାଶ ହୋଇ ସେଠାରେ ଫାଟକରେ ବସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ବୁଝାଗଲା ଯେ ଏପରି ଆଚରଣ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁଚିତ, ସେ କେବଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ହଟାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ:ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ
ସଦନରେ ଉଠାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଘଟଣାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ସେଠାରେ କୌଣସି ଗୁଳି ଚଳାଇ ନଥିଲା,କେବଳ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି,"ଏହା ବାରମ୍ବାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି ଗୁଳି ଚଳାଇ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୁଳି ଚଳାଇ ନଥିଲା। ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାର ଅଧିକାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି।"