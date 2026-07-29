Add Zee Business As A Preferred Source
App

Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍

Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ମଧ୍ୟରେ ପେପର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ବିଲ୍ କୁ ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ (ଭଏସ୍ ଭୋଟ୍) ଦ୍ୱାରା ଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବୟାନ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 29, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:34 PM IST
Anti Paper Leak Amendment Bill: ଲୋକସଭାରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍
Image Credit: ଲୋକସଭାରେ ଆଣ୍ଟି ପେପର ଲିକ୍ ବିଲ୍ ପାସ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Flood Situation:ରାଜ୍ୟରେ ଜଳପ୍ରଳୟ;ଗଲାଣି ୩ ଜୀବନ,ହାଇଆଲର୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ି
FLOOD SITUATION50 min ago
2
FLOOD SITUATION1 hr ago
3
Monsoon session2 hrs ago
4
ICC Ranking2 hrs ago
5
Hotel Management Course3 hrs ago