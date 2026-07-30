Add Zee Business As A Preferred Source
App

AntiPaper Leak Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍

AntiPaper Leak Bill: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ଉପରେ ଦିନସାରା ଆଲୋଚନା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 30, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:52 PM IST
AntiPaper Leak Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍
Image Credit: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dhabaleswar Pitha: ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା,୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍
Dhabaleswar Pitha1 hr ago
2
Odisha news2 hrs ago
3
Commonwealth Games 20263 hrs ago
4
Odisha Flood3 hrs ago
5
Indian Idol Champion12:56 PM IST