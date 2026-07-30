AntiPaper Leak Bill:ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ପେପର୍ ଲିକ୍ ବିଲ୍

AntiPaper Leak Bill: ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ପରୀକ୍ଷା (ସଂଶୋଧନ) ବିଲ୍ ଉପରେ ଦିନସାରା ଆଲୋଚନା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହରୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ମିକ, ସାର୍ବଜନୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପେନସନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ବିଲ୍ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଠିଆ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ୱାକଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଗୃହରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଦାବି କରିଥିଲେ।
ଦିନସାରା ବିତର୍କ ପରେ,ବିଜେପି ସାଂସଦ କବିତା ପାଟିଦାର ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି. ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଆଲୋଚନାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଉପନେତା ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ବିତର୍କ ସମୟରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଏବଂ ଗୁଳିଚାଳନା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା । ତେଣୁ ସେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ନାହାଁନ୍ତି,ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ।
ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସି.ପି.ରାଧାକୃଷ୍ଣନ୍ ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଜାରି ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଏହା ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଗୃହରୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିରୋଧୀ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ବାଚସ୍ପତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
ବିରୋଧୀଙ୍କ ପଦତ୍ୟାଗ ପରେ,ଗୃହର ନେତା ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ। ନଡ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଠିଆ ହେବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରମୋଦ ତିୱାରୀ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଚରଣ ଥିଲା।
ଜେପି ନଡ୍ଡା କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନର ଅଭାବ ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗ୍ରହୀ ଥାଆନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣିଥାଆନ୍ତେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଗୃହ ଛାଡିବା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିତର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ନାହାଁନ୍ତି।
ବିଲ୍ରେ କ’ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା?
କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା... ପେପର୍ ଲିକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ତିନି ବର୍ଷରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରୁ ୧୦ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସର୍ବାଧିକ ଜରିମାନା ୧୦ ଲକ୍ଷରୁ ୫୦ ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ସଂଗଠିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ, ବିଲ୍ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାତ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ (୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ) ଏବଂ ୧୦ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି।
ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। ତେବେ ତାକୁ ୫ କୋଟି ଜରିମାନା ଏବଂ ଆଠ ବର୍ଷ ପାଇଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାରୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯିବ।
ଦୋଷୀ ଫାର୍ମର ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳନାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାଞ୍ଚରୁ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ ୫ କୋଟି ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଜାଲିଆତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୋଷୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜବତ ଏବଂ ଜବତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ନ୍ୟାୟ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫାଷ୍ଟ-ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯିବ। ଏହି କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ,ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହେବାର ତାରିଖରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ସମାପ୍ତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ବାହିନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ।