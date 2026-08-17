ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଦଳର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନିତିନ ନବୀନ ସୋମବାର ତାଙ୍କ ନୂଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୂଆ ସଂଗଠନରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଏବଂ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।
ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଏବଂ ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଉପରେ ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପରେ ନୂଆ ସଂଗଠନ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ALSO READ: Temple Stampede: ଶିବ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅଘଟଣ: ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, ଗଲା ୭ ଜୀବନ
ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ବଡ଼ ଭୂମିକା?
ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହମିରପୁରର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ବିଜେପିର ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ସେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ, ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅର୍ଥ ଓ କର୍ପୋରେଟ୍ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିଛନ୍ତି।
ଏବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଦିଆଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳେ, ତେବେ ଦଳର ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାର ଓ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ।
ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ କମବ୍ୟାକ୍
ବିଜେପିର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରା ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ସଂଗଠନରେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ସହ ୨୦୧୯ରୁ ୨୦୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେଠି ଲୋକସଭା ଆସନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ।
ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଏବଂ ଦଳର ଜାତୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଭଳି ପଦରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୂଆ ସଂଗଠନରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲେ ମହିଳା ଭୋଟର ଓ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଜବୁତ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ରହିପାରେ।
ଯୁବ ଚେହେରା ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ
୪୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିତିନ ନବୀନ ବିଜେପିର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଜାତୀୟ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ନୂଆ ଟିମ୍ରେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ରଣନୀତି ଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ନଜରରେ ରଖି ଦଳର ଜାତୀୟ ଟିମ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଓ ନିର୍ବାଚନମୁଖୀ କରିବା ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
୨୦୨୭ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଫୋକସ୍
ବିଜେପିର ଏହି ସଂଗଠନ ପୁନର୍ଗଠନ କେବଳ ସାଧାରଣ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି ୨୦୨୭ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।
ନିତିନ ନବୀନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ସହ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବୈଠକ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଜାତିଗତ ସମୀକରଣ, ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ବିଶେଷକରି ଅଣ-ଯାଦବ ଓବିସି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳର ସାମାଜିକ ମେଣ୍ଟକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ରଖିବା ବିଜେପିର ରଣନୀତିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହୋଇପାରେ।