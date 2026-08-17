Add Zee Business As A Preferred Source
App

ସୋମବାର ଖୋଲିବ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍‌ର ରହସ୍ୟ, ଅନୁରାଗ-ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ଏବଂ ଯୁବ ଚେହେରାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା ଉପରେ ନୂଆ ଟିମ୍‌ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପରେ ନୂଆ ସଂଗଠନ ନେଇ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 17, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 11:37 AM IST
ସୋମବାର ଖୋଲିବ ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍‌ର ରହସ୍ୟ, ଅନୁରାଗ-ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Temple Stampede: ଶିବ ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଅଘଟଣ: ଅଶୋକ ଧାମ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା, ଗଲା ୭ ଜୀବନ
2
3
4
5