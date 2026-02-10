PM Awas Yojana: ରାଜ୍ୟରେ ୨.୮୦ ଲକ୍ଷ ନୂତନ ଘର ପାଇଁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରି, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ?

Advertisement
PM Awas Yojana: ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୩୦ ରୁ ୩୫ ବର୍ଗ ମିଟର ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ, ଏକ ରୋଷେଇ ଘର, ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:38 PM IST

PM Awas Yojana: ରାଜ୍ୟର ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଛାତର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଅର୍ବାନ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ) ଅଧୀନରେ ୨୮୦,୦୦୦ ନୂତନ ଘର ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୬୫,୦୦୦ ଘର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର ରବିବାର ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଅର୍ବାନ) ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଅର୍ବାନ) ପାଇଁ ୪ହଜାର କୋଟି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ, ଏହି ପରିମାଣରୁ ୩ ହଜାର ୫୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (ଅର୍ବାନ) ଅଧୀନରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା (BLC) ଅଧୀନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଉପଲବ୍ଧ?
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଚାରୋଟି ବର୍ଗରେ ପଡ଼େ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲାଭାର୍ଥୀ ଆଧାରିତ ବଣ୍ଟନ (BLC) ବର୍ଗ। ଏହି ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ, ସରକାର ଗରିବ ଏବଂ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ୨.୫ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଜମି ନାହିଁ, ତେବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗଣାରେ କିମ୍ବା ବହୁତ କମ ମୂଲ୍ୟରେ ଜମି ଯୋଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୩୦ ରୁ ୩୫ ବର୍ଗ ମିଟର ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି କୋଠରୀ, ଏକ ରୋଷେଇ ଘର, ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ଏକ ଶୌଚାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା କେତେ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ?
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଛତିଶଗଡ ବାସୀ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୧.୫ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଧାର କରି ପାଣ୍ଠି ଜାରି କରାଯାଏ। ଟଙ୍କା ତିନୋଟି କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି କିସ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟଙ୍କାର ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରେ। ବାକି ରାଶି ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆବେଦନ କରିବା ବହୁତ ସହଜ। ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ PMAY-U ପୋର୍ଟାଲ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ "PMAY-U 2.0 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ" ବିକଳ୍ପ ଦେଖିବେ। ଏଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ। PM ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ, "PM ଆବାସ ଯୋଜନା ସହରାଞ୍ଚଳ" ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

PM ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ କ’ଣ?
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ।
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିବା ବର୍ଗରେ ଆସିବାକୁ ପଡିବ।
ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇବେ।

About the Author
author img
Rashmita Sahoo

'ମୁଁ ଜଣେ ସମାଲୋଚକ ନୁହେଁ, ଗର୍ବରେ କହିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକା'

...Read more

