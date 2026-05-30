Operation Sindoor 2.0: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Operation Sindoor 2.0: ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂରକୁ ନେଇ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ବନ୍ଦ ହୋଇନି, ଏବେବି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନ ନେଇ, ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀ ଭାରତର ସାମରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରି ଏକ ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ ନୂତନ ଅପରେସନ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତେବେ କେବଳ ସେନା ନୁହେଁ ବରଂ ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ।
ସେନା ୨୪x୭ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି: ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ
ସେନା ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ୨.୦ ହୁଏ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ସେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆମେ ତିନୋଟି ସେବା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ୨୪x୭ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷକୁ ଜଣାପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସୈନିକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ନିୟୋଜନ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଏକାଠି ହେଲେ ସୂଚନା ଯୁଦ୍ଧ ସଫଳ ହୁଏ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।