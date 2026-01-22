Jammu Accident: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ଯବାନଙ୍କ ଗାଡି, ୧୦ ଯବାନ ଶହୀଦ

Trending Photos
Jammu Accident: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସିଲା ସେନାଙ୍କ ଗାଡି। ଜାନୁଆରୀ ୨୨, ୨୦୨୬ରେ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡାର ଖାନିତୋପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯବାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଘାଟିରୁ ୨୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବାର ଖବର ରହିଛି। ଗାଡ଼ିରେ ମୋଟ ୧୭ ଜଣ ଯବାନ ରହିଥିଲେ। ସେନା ଏବଂ ପୋଲିସ ମିଳିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
କାସପର ୨୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ପଡ଼ିଛି
ସେନା କାସପର ଡୋଡାର ଭାଦରୱାହ-ଚାମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। କାସପର ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ମେଡିକାଲ୍ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତିନି ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଧମପୁରର ସେନା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି।
ନଅ ମାସ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୪ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚଷମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ସେନା ଗାଡ଼ି ୬୦୦ ମିଟର ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତିନି ଜଣ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତ ସୈନିକଙ୍କ ନାମ ଅମିତ କୁମାର, ସୁଜିତ କୁମାର ଏବଂ ମାନ ବାହାଦୁର। ସେନା ଗାଡ଼ିଟି ଜମ୍ମୁରୁ ଶ୍ରୀନଗର ଯାଉଥିବା ଏକ କନଭୟର ଅଂଶ ଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୧୧ ଟା ସମୟରେ, ଜାମ୍ମୁ-ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୪୪ରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବାରୁ ଗାଡ଼ିଟି ଘାଟିରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେନା, ପୋଲିସ, SDRF ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପୁଞ୍ଚରେ ଏକ ସେନା ଭ୍ୟାନ 350 ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସିପଡ଼ିଲା।
ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ, ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସେନା ଭ୍ୟାନ ୩୫୦ ଫୁଟ ଗଭୀର ଘାଟିରେ ଖସିପଡ଼ିଲା। ଏଥିରେ ଅଠର ଜଣ ସୈନିକ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ସୈନିକ 11ତମ ମରାଠା ରେଜିମେଣ୍ଟର ଥିଲେ। ସେନା କହିଛି ଯେ ଛଅଟି ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗଠିତ ଏହି କାଫୀ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଟ୍ରାକ ଦେଇ ବାନୋଇ ଅଞ୍ଚଳ ଆଡ଼କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲେ ଏବଂ ଭ୍ୟାନଟି ଘାଟିରେ ଖସିପଡ଼ିଲା।