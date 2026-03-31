Lashkar terrorist Shabbir : ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିର, ଲୋଟସ ଟେମ୍ପୁଲ; ଗିରଫ ଆତଙ୍କୀର ଖୁଲାସା

Zee OdishaOdisha National-InternationalLashkar terrorist Shabbir : ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲା କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିର, ଲୋଟସ ଟେମ୍ପୁଲ; ଗିରଫ ଆତଙ୍କୀର ଖୁଲାସା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଟଳି ଯାଇଛି। ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଏବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବିର ଅହମ୍ମଦ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗତକାଲି (୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରୁ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବିର ଅହମ୍ମଦ ଲୋନକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:51 AM IST

Lashkar terrorist Shabbir :ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଟଳି ଯାଇଛି। ଲସ୍କର-ଏ-ତୋଏବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବିର ଅହମ୍ମଦ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଗତକାଲି (୩୦ ମାର୍ଚ୍ଚ) ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରୁ ଲସ୍କର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବିର ଅହମ୍ମଦ ଲୋନକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନେକ ଖୁଲାସା କରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ଯେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ରେକି କରିଥିଲା।

ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଲ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା। ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ ଶବୀର ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଶବୀର ଦିଲ୍ଲୀର କାଲକାଜୀ ମନ୍ଦିର, ଲୋଟସ୍ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଛତରପୁର ମନ୍ଦିରର ରେକି କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ସେ ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ।

ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବୀର କନଟ୍ ପ୍ୟାଲେସର ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ପଚରାଉଚରା ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ଏବଂ ଲସ୍କର ଏବେ ବାଂଲାଦେଶରେ TRF ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ନୂତନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘୃଣ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବ୍ବୀର ଅହମ୍ମଦ ଲୋନ୍ ସଜ୍ଜାଦ ଗୁଲ୍ ସହିତ କାଶ୍ମୀରରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ସଜ୍ଜାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ TRFର ଲଞ୍ଚିଂ କମାଣ୍ଡର। ବାଂଲାଦେଶରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବ୍ବୀର ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ନିଜର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ତାରିଖରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସେଲ୍ ଗାଜିପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶବ୍ବୀର ଅହମ୍ମଦକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ସମ୍ପ୍ରତି ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଥିଲା।

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା କ’ଣ?
ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତାରୁ ଉମର ଫାରୁକ ଏବଂ ରବି ଇସଲାମ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁରୁ ଅନ୍ୟ ଛଅ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଶବ୍ବୀର ଅହମ୍ମଦ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲର ଥିଲେ।

ଏହି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଦେଶର ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଉଥିଲା। କୋଲକାତାରେ ଏକ ଲଞ୍ଚିଂ ପ୍ୟାଡ୍ / ଆଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ମଡ୍ୟୁଲରେ ଥିବା ଆଠ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Prabhudatta Moharana

