ସୁଶାସନ ପାଇଁ ମୋତେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ୍: ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ

Arvind Kejriwal News: ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଲଜିଙ୍କ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଥିଲେ ତାହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ। କେଜରିୱାଲ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଏବଂ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଜୈନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏପରି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ।

ଜଣେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଭାବରେ ମ୍ୟାଗାସେସେ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ହକଦାର ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମର ସରକାର କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ନ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କେତେ କାମ କରିଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଉଚିତ।'

Watch: AAP National Convenor Arvind Kejriwal says, "For as long as our government has been in power (in Delhi), we weren't allowed to work, yet we still managed to deliver. I feel I should be awarded a Nobel Prize for governance and administration..."

