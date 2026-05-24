Arvind Kejriwal: ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, କାହିଁକି ଏମିତି ଆକ୍ଷେପ କଲେ କେଜ୍ରିୱାଲ

Arvind Kejriwal: ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ କିଏ ଜାଣେ କେତେ ଅଧିକ? ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି କହୁନାହାଁନ୍ତି। ଦେଶରେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ବି ରହିଛି। ଗୁଜରାଟରୁ ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

 

Written By  Rashmita Sahoo|Edited By: Rashmita Sahoo|Last Updated: May 24, 2026, 03:42 PM IST

Arvind Kejriwal: ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂଯୋଜକ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଗତ ୧୦-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗତ ୧୦-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ୪-୫ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅଭାବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି ନାଗରିକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲଙ୍କ ଆବେଦନ
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋଷ ଏବଂ ଇରାନ ଭାରତକୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଇରାନ ଏବଂ ଋଷରୁ ଶସ୍ତା ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ ତାହା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ପୁଣି ଭାରତ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗତ ୧୦-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ବୃଦ୍ଧି।

ଦରବୃଦ୍ଧିକୁ "ଧୀର ବିଷ" ବା ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ବୋଲି କହି କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, ଯେ ଏକ ଇଂରାଜୀ କଥା ଅଛି: 'ସ୍ଲୋ ପଏଜନ', ଏମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ୧୦ ରୁ ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪ରୁ ୫ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘର ଚଳାଇବା ନେଇ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି କେତେ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି ଯେ ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।"

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ
ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ପେଟ୍ରୋଲ ମୂଲ୍ୟ ୧୫୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ କିଏ ଜାଣେ କେତେ ଅଧିକ? ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କିଛି କହୁନାହାଁନ୍ତି। ଦେଶରେ କେବଳ ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉନାହିଁ, ବରଂ ସାରା ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ, ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଡିଜେଲର ଅଭାବ ବି ରହିଛି। ଗୁଜରାଟରୁ ଚିତ୍ରଗୁଡିକ ଆସୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି, ଡିଜେଲ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁଠି ଝଗଡ଼ା ହେଉଥିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁରରେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାତିସାରା ରାସ୍ତାରେ ମଶାରୀ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକୋଲା ଏବଂ ବୁଲଧାନାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନାହାଁନ୍ତି କି ଥରୁଟେ ମୁହଁ ବି ଖୋଲୁନାହାଁନ୍ତି। 

ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ମାଗିଛନ୍ତି
ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଋଷ ଏବଂ ଇରାନ ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଶସ୍ତା ହାରରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କାହିଁକି କରିବେ ନାହିଁ? ମୁଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଶସ୍ତା ହାରରେ ଋଷ ଏବଂ ଇରାନରୁ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ? ଏହି ଦେଶ ଆମର, ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ। ଆମେ ୧.୪ ବିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କ ଦେଶ। ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି ସ୍ୱର ଉଠାଇବା, ତେବେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ନାଗରିକମାନେ, ଦୟାକରି ମୋତେ ମତାମତ ବିଭାଗରେ କିମ୍ବା ଡିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନ ଏବଂ ଋଷରୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ କିଣିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ?

