Strait of Hormuz: ହର୍ମୁଜରେ ଘମାସାନ, କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ

Strait of Hormuz: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ସମୟ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଜାରି ରହିବ। ତଥାପି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଛି ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ କେବଳ ୩ ରୁ ୫ ଦିନର ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମୟରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଇରାନ ପୁଣି ଥରେ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ
ଇରାନୀ ସେନା ସମ୍ପ୍ରତି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ମେରିଟାଇମ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଅପରେସନ୍ସ (UKMTO) ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଓମାନ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା। ମାଲବାହୀ ଜାହାଜର ମାଷ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକ IRGC (ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ) ବନ୍ଧୁକ ବୋଟ୍ ଜାହାଜ ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଏହାର କିଛି କଣ୍ଟେନର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗି ନଥିଲା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ କୌଣସି କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ।
UKMTO ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି
ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, UKMTO ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ଜଳପଥ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିବାରୁ ଯେକୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି
ଇରାନ୍ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି। ଇରାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଅବରୋଧ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ କୌଣସି ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଇରାନ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଅବରୋଧ ଉଠାଇ ନାହିଁ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କାରେ ରହିବେ।
