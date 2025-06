Asaduddin Owaisi: ବିଦେଶ ମାଟିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଓୱେସୀ

Asaduddin Owaisi: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସଦ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆଲଜେରିଆରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମେ ୩୧ ଶନିବାର ଦିନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆଲଜେରିଆ ମାଟିରୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ତାକଫିରବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଲଜେରିଆନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦାଏଶ ଏବଂ ଅଲକାଏଦା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୈଚାରିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ।

ଓୱେସି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି, "ପାକିସ୍ତାନ ହେଉଛି ତକଫିରବାଦର କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଦାଏଶ୍ ଏବଂ ଅଲ୍ କାଏଦା ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଇସଲାମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା।" ଓୱେସି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (FTF)ର ଗ୍ରେ ତାଲିକାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।

ଓୱେସି କହିଥିଲେ, 'ଆତଙ୍କବାଦ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ବିଚାରଧାରା ଏବଂ ଟଙ୍କା ଉପରେ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ବିଚାରଧାରା ଆପଣ ଭଲଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ଧାର ଦଶକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଲଜେରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଏକାଠି ଅଛୁ। ଥରେ ଆପଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗ୍ରେ ତାଲିକା (FTF)କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ଆମେ ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦ ହ୍ରାସ ଦେଖିବୁ। ଆମେ ହତ୍ୟା ହ୍ରାସ ଦେଖିବୁ। ଆମର ୨୦୧୮ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆଲଜେରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଭାରତକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।

#WATCH | Algiers, Algeria | AIMIM chief and MP Asaduddin Owaisi says, "It's not only a question of South Asia. We are the 4th largest economy. What will happen? Do you want all this carnage to spread to different parts of South Asia? No. It is in the interest of world peace to… pic.twitter.com/eWcqf934HA

