'ନୀତିଶଙ୍କୁ ହଟାଇ ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି ବିଜେପି, ଆରଏସଏ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ହେଉଛି କାମ'

ପାଟନା: ଚଳିତ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (Bihar Assembly Poll 2020) ଲାଗି ଏବେ ସମୟ ନିକଟତର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ଦଳୀୟ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର। ଭୋଟଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରାଣମୂର୍ଚ୍ଛା ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବାସ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ।

ଏହିକ୍ରମରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲୋକସଭା (Hyderabad Lok Sabha) ସାଂସଦ ତଥା ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ-ଇ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ ମୁସଲିମିନ୍-ଏଆଇଏମଆଇଏମ (AIMIM-All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) ସଭାପତି ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି (Asaduddin Owaisi) କହିଛନ୍ତି "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଲଜେପି ବାବାଦରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କହିନାହାଁନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ୨ଟି ଘୋଡା ଚଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏର ସାହାର ନେଇ ବିହାରକୁ ଶାସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। "

ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ୧୯ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଘୋଷଣା କରଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଜେପି ବିହାରରେ ନିଜର ଏକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଛି। ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରୁ ଅବସର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ହେଉଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଆରଏସଏସର ଯୋଜନା। "

PM didn't mention LJP. He's trying to ride 2 horses at once & wants to rule Bihar on 1 of them. He's released an election manifesto pledging 19 lakh jobs; a clear indication that BJP wants their CM in Bihar & retire Nitish Kumar. This is BJP & RSS's plan: Asaduddin Owaisi, AIMIM pic.twitter.com/68PbzE0lUH

