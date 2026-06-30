Add Zee Business As A Preferred Source
App

Supreme Court: ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଧପୁର ଜେଲରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆଶାରାମ ବାପୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ତ

Written ByPrabhudatta Moharana
Published: Jun 30, 2026, 03:11 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:11 PM IST
Supreme Court: ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା

About the Author

Prabhudatta Moharana

Prabhudatta Moharana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛି ଏଲ୍-ନିନୋ! ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ
India Weather news43 min ago
2
FIFA 20261 hr ago
3
Raja Festival 20261 hr ago
4
FIFA World Cup 20262 hrs ago
5
Odisha news2 hrs ago