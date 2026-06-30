Supreme Court: ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଝଟକା

Supreme Court: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଯୋଧପୁର ଜେଲରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଧର୍ମଗୁରୁ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଶର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସାକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଆଶାରାମ ବାପୁ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କୌଣସି ତୁରନ୍ତ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କିମ୍ବା ଜାମିନ ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଶାରାମଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ନିରାଶ କରିଛି। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
'ଆମେ ଏବେ ଜାମିନ ଦେଉନାହୁଁ' - ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ବିଚାରପତି ଏମ୍.ଏମ୍. ସୁନ୍ଦରେଶ ଏବଂ ଶୀଳ ନାଗୁଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଶାରାମଙ୍କ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ ମୌଖିକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମିନ ଦେଉନାହୁଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣିବା ପରେ ହିଁ ଜାମିନର ଗମ୍ଭୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯେପରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ବିଚାର କରିବୁ।" କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାମିନର ଆବଶ୍ୟକତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ। ଆସାରାମଙ୍କ ଓକିଲମାନେ କୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ଯାହା ପାଇଁ ଜେଲ ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ। ତଥାପି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତିକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଆଶ୍ବସ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଶାରାମଙ୍କ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜାମିନ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଶାରାମ ଯୋଧପୁର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାରାଗାରରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (IPC) ଏବଂ POCSO ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆଶାରାମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇପାରି ନଥିଲେ।
୨୦୧୩ ମସିହାର ଏକ ମାମଲାରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଛନ୍ତି
୨୦୧୮ ମସିହାରେ, ଆଶାରାମଙ୍କୁ ଯୋଧପୁରର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ନାବାଳିକା ଶିଷ୍ୟାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାମଲାରେ, କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ, ଆଶାରାମ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ସ୍ଥାୟୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇନାହାଁନ୍ତି।