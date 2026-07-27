CJP Protest: CJP ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ପୁଣି ହେବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ!

CJP Protest: ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ (CJP) କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ( FIR) ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଟକ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛଡା ନ ଯାଏ। ତେବେ, ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ। (CJP) ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେପର ଲିକ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, CJP ମୁଖପାତ୍ର ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ସରକାରଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ, ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ ନହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଙ୍କା ସମସ୍ତ ଅଟକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଛାଡିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଙ୍କା 'X' ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
All news and rumours regarding Mohammad Junaid are false.
He is safe, is receiving all necessary legal assistance and was also present at our volunteers get-together for a while.
We urge everyone to stop spreading misinformation and hate. Whatever action took place at his…
— Ratna Singh (@whattalawyer) July 27, 2026
ପ୍ରତିବାଦ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, CJP କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ଏବଂ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତିବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଆଇନଗତ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସୌରଭ ଦାସ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, CJP ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ସମସ୍ତ BJP/NDA ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ସଦ୍ ଭାବନା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। (AISA) ଅଲ ଇଣ୍ତିଆ ଷ୍ଟୁଟେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ନେହା ବୋରା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।