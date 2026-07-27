Add Zee Business As A Preferred Source
App

CJP Protest: CJP ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ପୁଣି ହେବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ!

CJP Protest: ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ (CJP) କକ୍ରୋଚ୍ ଜନତା ପାର୍ଟି। ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ( FIR) ମାମଲା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଅଟକ ଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛଡା ନ ଯାଏ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 27, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:26 PM IST
CJP Protest: CJP ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ପୁଣି ହେବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ!
Image Credit: ପୁଣି ହେବ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ!

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dana Majhi: ଏହି ପ୍ରୋଯୋଜକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦେଲେ ଦାନ ମାଝୀ
Dana MaJHI33 min ago
2
Sonam Wangchuk3 hrs ago
3
Top 10 newsJul 27
4
sushant singh deathJul 27
5
Petrol Diesel priceJul 27