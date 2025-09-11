Asia Cup 2025: ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ବଡ଼ ରାୟ
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Sep 11, 2025, 03:32 PM IST

Asia Cup 2025:  ଗତ ୬ ମାସ ତଳେ ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ 'ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର' ଚଳାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଶିବିରଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।  ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତୁରନ୍ତ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ରତା କ’ଣ?

ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କ’ଣ କହିଛନ୍ତି?

୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନଶୁଣାଣି ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିବା ଓକିଲ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର ହେଉଛି ଏବଂ ଯଦି ମାମଲା ଶୁକ୍ରବାର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆବେଦନ ବେକାର ହୋଇଯିବ।

ଏହା ଉପରେ ବିଚାରପତି ଜେକେ ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ବିଚାରପତି ବିଜୟ ବିଷ୍ଣୋଇଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି, "ଏଥିରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ରତା କ'ଣ? ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ରବିବାର ଦିନ? ଆମେ ଏଥିରେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏହାକୁ ହେବାକୁ ଦିଅ। ମ୍ୟାଚ୍ ଜାରି ରହିବା ଉଚିତ"। ଏହି ସମୟରେ, ଓକିଲ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ମାମଲା ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏହାକୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଉପରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।

ଆବେଦନରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି?

ଉର୍ବଶୀ ଜୈନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାରି ଜଣ ଆଇନ ଛାତ୍ର ଏହି ଜନଶୁଣାଣି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପହଲଗାମରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଜନଭାବନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଏ।

ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ସଦଭାବନା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଲୋକମାନେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ସୈନିକମାନେ ସବୁକିଛି ବାଜି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଶରେ ଏକ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ।

ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ
ପିଟିସନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ସୈନିକମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ବଳିଦାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ, ଆମେ ସେହି ଦେଶ ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା"। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି:
୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଶିବସେନା (UBT) ନେତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ 'ସିନ୍ଦୁର ରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ' ଚଲାଇବୁ। ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବେ।

ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ପାଣି ଏବଂ ରକ୍ତ ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ନହୁଏ, ତେବେ ରକ୍ତ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ଏକାଠି କିପରି ଚାଲିବ"? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ପହଲଗାମରେ ୨୬ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ନିର୍ଲଜ୍ଜତା ଏବଂ ଦେଶଦ୍ରୋହ।

 

 

