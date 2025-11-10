Asim Munir: ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ

Trending Photos
Asim Munir: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଯାହାକୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନେଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୟାଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅସୀମଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ଯାହା ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବେଶ ଦେଇପାରେ।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର କମାଣ୍ଡର (CDF) ଭାବରେ ନୂତନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଗତ ଶନିବାର ଶାହବାଜ ସରିଫ ସରକାର ସଂସଦରେ ୨୭ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଗତ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଯଦି ଏହା ପାରିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ବିଲ୍ ପାକିସ୍ତାନର ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। CDF ହେବା ପରେ, ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ପାଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ତିନିଟି ନୌସେନା, ସ୍ଥଳ ଏବଂ ବାୟୁସେନାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବ। ସଂସଦରେ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତରାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ଭାରତ ସହିତ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଥିଲା।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧର ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁପ୍ତ ମିଶନ, ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପକରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାମରିକ ଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ସେନା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୯୭୩ ସମ୍ବିଧାନରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲା। ତାର୍ଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଶୀର୍ଷ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ।
କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ କ୍ଷମତା
CDF ହେବା ପରେ, ଅସୀମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ତିନିଟି ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ହେବେ।
୨୭ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପରେ, ଅସୀମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବେ।
ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ CDF ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ, ସାମରିକ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ସୀମିତ ହୋଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାମରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରଣନୀତି CDF ହାତରେ ରହିବ।
କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ CDF ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ରହିବ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ CDF ହେବା ପରେ ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କ ଦରମା 30 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅସୀମଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସୁରକ୍ଷା, ଗୃହ, ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଭୂମିକା ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ।