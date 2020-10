ଭାରତରେ ଆମେରିକୀୟ ବୈଦେଶିକ-ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ, ଟୁ ପ୍ଲସ ଟୁ ବୈଠକରେ ଦେବେ ଯୋଗ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ-ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଟୁ ପ୍ଲସ ଟୁ (India-USA 2+2 dialogue) ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ (US Secretary of Defense) ମାର୍କ ଏସ୍ପର (Mark Esper) ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ (US Secretary of State) ମାଇକ ପମ୍ପେଓ (Mike Pompeo)।

ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଏହି ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ (Indian Counterpart) ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ ଜୟଶଙ୍କର (Foreign Minister S. Jayashankar) ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ (Defense Minister) ରାଜନାଥ ସିଂହ (Rajnath Singh) ଙ୍କ ଆଲୋଚନା କରିବେ।

#WATCH Delhi: US Secretary of Defence Mark Esper being accorded Guard of Honour at South Block. He was received by Defence Minister Rajnath Singh

US Secretary of State Mike Pompeo & Defence Secretary Mark Esper are in India to participate in 3rd India-US 2+2 Ministerial Dialogue pic.twitter.com/JWLH0PDi5n

