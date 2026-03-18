Assam Assembly Elections 2026: ଆସାମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ କୁ ଝଟକା! ଦଳ ଛାଡିଲେ ସାଂସଦ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ୍

Assam Assembly Elections 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆସାମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ୍ କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା।
Assam Assembly Elections 2026: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆସାମ୍ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ। ତା ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ୍ କୁ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା (Pradyut Bordoloi) ପ୍ରଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡୋଲୋଇ ଗତକାଲି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ, ସେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରୁଛି।। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସଜବାଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଏବଂ ନାଗାଓଁ ସାଂସଦ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡୋଲୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ଏବଂ ଆସାମ ବିଜେପି ସଭାପତି ଦିଲୀପ ସାଇକିଆ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡୋଲୋଇଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।
Delhi: Assam MP Pradyut Bordoloi joined the Bharatiya Janata Party in the presence of Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and Assam BJP President Dilip Saikia pic.twitter.com/3pfJlqcTAc
— IANS (@ians_india) March 18, 2026
ନାଗାଓଁ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରଦ୍ୟୁତ୍ ବୋର୍ଡୋଲୋଇଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନାଗାଓଁ ସାଂସଦଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ୧୯୭୫ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଜେପିରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ସେପଟେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ବୁଧବାର ଦିନ, ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ "ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।