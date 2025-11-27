Assam Polygamy Bill: ଆସାମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ହେବ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍; ସରାକାର ପାସ୍ କଲେ ବିଲ୍

Assam Polygamy Bill: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁବିବାହରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହା ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ବିଲ୍ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ।"
Assam Polygamy Bill: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ଗୁରୁବାର ବହୁବିବାହ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁବିବାହ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ୧.୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।
ଏହି ବିଲ୍ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି (ST) ବର୍ଗ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଆଇନର ପରିସରରୁ ବାଦ ଦେଇଛି। ଆସାମ ବହୁବିବାହ ନିଷେଧ ବିଲ୍, ୨୦୨୫ ପାସ୍ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଇନ ଧର୍ମଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ କିଛି ବର୍ଗର ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଇସଲାମ ବିରୋଧୀ ନୁହେଁ।
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁବିବାହ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ବିବାହକୁ ଲୁଚାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ୧୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା ଦିଆଯାଇପାରିବ।
Before the State Assembly passed the Assam Prohibition of Polygamy Bill, 2025, Assam CM Himanta Biswa Sarma said, "Islam can't promote polygamy. If this bill passes, then you will get a chance to be a true Muslim. This bill is not against Islam. The true Islamic people will… pic.twitter.com/fhJdPjA38O
— ANI (@ANI) November 27, 2025
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁବିବାହରୁ ମୁକ୍ତ ନୁହଁନ୍ତି। ଏହା ଆମର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ବିଲ୍ ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ।" ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗୃହରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ବିଲ୍ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି।
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ (AIUDF) ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ମାର୍କ୍ସବାଦୀ) (ସିପିଆଇ-ଏମ୍) ସେମାନଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ପରାମର୍ଶ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଭଏସ୍ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ୍ (UCC) ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯଦି ସେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆସାମରେ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
