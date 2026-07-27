Add Zee Business As A Preferred Source
App

CJP ପ୍ରତିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଅସମର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମହନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଦିବିସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ତର୍କ-ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦିବିସାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 27, 2026, 09:12 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:12 AM IST
CJP ପ୍ରତିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ
Image Credit: Image Source: ANI X page

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Parliament Monsoon Session: ସଂସଦରେ ଆଜି ନୀଟ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଝଡ଼, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ ବିରୋଧୀ!
NEET Paper Leak 20261 hr ago
2
weather report1 hr ago
3
Adhara Pana Ritual 2026Jul 26
4
top 10 news todayJul 26
5
CWG 2026Jul 26