CJP ପ୍ରତିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା, ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ

Himanta Biswa Sarma: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା CJP ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଅସମର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମହନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଦିବିସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା କିଛି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଳରେ ତର୍କ-ବିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଦିବିସାଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଅସମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ମେଳ ଖାଇବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମୋ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ମୋର ସବୁ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନେକ କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ବାପା-ମା'ଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।”
ତେବେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା କିଛି ନାରା ସହ ସେ ସହମତ ନୁହେଁ। ଦିବିସାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ୍ ହେଲେ ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମତାମତ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ବୋଲି ହିମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସମରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମହନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା। ଏପରି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ଟ୍ରୋଲ୍ କିମ୍ବା ମାନସିକ ଚାପ ଦେବାର କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ।
ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ପୁଣିଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କେହି ତାଙ୍କ ମତକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ, ଆଉ କେହି ଏହାକୁ ନେଇ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।