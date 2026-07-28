Add Zee Business As A Preferred Source
App

Assam Flood 2026: କାହିଁକି ଅସାମରେ ବନ୍ୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ...

ଏହାଛଡ଼ା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ଅସମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨,୮୦୦ରୁ ୩,୦୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ଜୁନ୍‌ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାହାଡ଼ରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 28, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:11 AM IST
Assam Flood 2026: କାହିଁକି ଅସାମରେ ବନ୍ୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ...
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Assam Flood 2026: କାହିଁକି ଅସାମରେ ବନ୍ୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ...
Assam Flood 20261 hr ago
2
weather report1 hr ago
3
ACF Soumyaranjan Death CaseJul 27
4
top 10 news todayJul 27
5
IndiGoJul 27