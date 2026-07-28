Assam Flood 2026: କାହିଁକି ଅସାମରେ ବନ୍ୟା ଏତେ ଭୟଙ୍କର? ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ବଡ଼ ରହସ୍ୟ...

Assam Flood 2026: ଆସାମରେ ପୁଣିଥରେ ବନ୍ୟା ଭୟାବହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୫.୬୩ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବସାଗର, ତିନସୁକିଆ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସେନା, NDRF ଓ SDRF ଟିମ୍ ଉଦ୍ଧାର ଓ ରିଲିଫ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ଅସମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ବିଶେଷକରି ୨୦୧୮, ୨୦୨୦, ୨୦୨୧, ୨୦୨୨ ଓ ୨୦୨୪ ମସିହାର ବନ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ବନ୍ୟା ଆୟୋଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅସମର ପ୍ରାୟ ୪୦ ପ୍ରତିଶତ ଅଞ୍ଚଳ ବନ୍ୟା ପ୍ରବଣ। ଅନେକେ କେବଳ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାକୁ ଏହାର କାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ପଛରେ ରାଜ୍ୟର ଭୌଗୋଳିକ ଗଠନ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ବିଶାଳ ପ୍ରବାହ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ।
ତିବ୍ବତରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ବହି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଥାଏ। ଏହି ନଦୀରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଉପନଦୀ ମିଶୁଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳପ୍ରବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଯାଏ। ହିମାଳୟର ବରଫ ତରଳିବା, ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଓ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଥିବା ଜଳପ୍ରବାହ ମିଶି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗୁରୁତର କରିଥାଏ।
ଗୁୱାହାଟୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂଗୋଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ଼. ଧ୍ରୁବଜ୍ୟୋତି ସହରିଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ପୃଥିବୀର ସର୍ବାଧିକ ଗାଦ ଓ ବାଲି ବହନ କରୁଥିବା ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ପାହାଡ଼ରୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପରେ ନଦୀର ବେଗ କମିଯାଏ। ଫଳରେ ନଦୀ ନିଜ ସହ ଆଣିଥିବା ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବାଲି ଓ ଗାଦକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରେନାହିଁ। ଏହା ନଦୀ ତଳେ ଜମା ହୋଇ ନଦୀର ଗଭୀରତା କମାଇଦିଏ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ଉଫାନ ମାରି ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, ବନବିନାଶ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ କଟାଯାଉଥିବାରୁ ମାଟିର ଧରିରଖିବା କ୍ଷମତା କମୁଛି। ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଟି ନଦୀରେ ମିଶି ଗାଦ ଜମାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରୁଛି।
ଲଖିମପୁର, ବିଶ୍ୱନାଥ ଓ ଧେମାଜି ଭଳି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ଓ ନଦୀ କୂଳ କ୍ଷୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସିୟାଙ୍ଗ, ସୁବନସିରି, ଜିଆଧଳ, ରଙ୍ଗନାଡ଼ି ଓ ଡିକ୍ରଙ୍ଗ ଭଳି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ମାଟି ଆଣି ବନ୍ୟାର ପ୍ରଭାବକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି।
ଏହାଛଡ଼ା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କରୁଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଅନୁସାରେ, ଅସମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ୨,୮୦୦ରୁ ୩,୦୦୦ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷା ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଆସୁଥିବା ଆର୍ଦ୍ର ଦକ୍ଷିଣ-ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପାହାଡ଼ରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ୧୯୫୦ ଦଶକରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ତଟବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପୁରୁଣା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ଏହାର ଉପନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ୪୨୩ଟି ତଟବନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ୨୯୫ଟି ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ତଟବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟୁଛି।
ଆସାମ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରବନ୍ଧନ ପ୍ରାଧିକରଣ (ASDMA)ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୩ରୁ ୨୦୨୨ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟାରେ ୮୩୮ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କେବଳ ୨୦୨୨ରେ ୧୮୧ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ତଟବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ବରଂ ଉପରମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ, ବନୀକରଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ନଦୀ ପରିଚାଳନା ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ଅସମର ବାର୍ଷିକ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ।