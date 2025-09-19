ମଣିପୁର: ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଟ୍ରକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୨ ଯବାନ ସହିଦ
ମଣିପୁର: ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ ଟ୍ରକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୨ ଯବାନ ସହିଦ

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:45 PM IST

Ambush on Assam Rifles
Ambush on Assam Rifles

Ambush on Assam Rifles: ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଣିପୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସର ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୨ ଜଣ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୬ଟା ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ନାମବୋଲ ସବାଲ ଲାଇକାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା।

ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଇମ୍ଫାଲରୁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୨ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା 
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆହତ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି।

ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଆସାମ ରାଇଫଲ୍ସ କନଭୟ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।

