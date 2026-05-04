Assembly Elections Results: ଆଜି ଫଳାଫଳର ଦିନ, ୫ଟି ରାଜ୍ୟର ଆସିବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଏହି ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗଣତି ହେବ।  ଏହା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବ

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: May 04, 2026, 06:59 AM IST

Assembly Elections Results: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆସିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭୋଟ ଗଣତି ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଏହି ୫ଟି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ଗଣତି ହେବ।  ଏହା ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ କେଉଁ ଦଳ କିମ୍ବା ମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାହାକୁ ନିଜର "ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ମାତା" ଭାବରେ ବାଛିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶାସନ ଜାରି ରହିବ କି କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମୋଟ ୨୯୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ୧୫୨ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ୧୪୨ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାସକ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମ୍ସି) ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସର୍ବାଧିକ ଭୋଟ୍ଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରେକର୍ଡ କରିଛି, ଯାହାର ପରିମାଣ ୯୨ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ଆସାମରେ ମୋଟ ୧୨୬ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି। ସମସ୍ତ ୧୨୬ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିବା ନେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାରୁ ୧୦ ବର୍ଷର ନିର୍ବାସନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ। ଏଥର, ରାଜ୍ୟରେ ୮୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ହାର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।

ତାମିଲନାଡୁରେ ୨୩୪ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନ ଅଛି। ଏହି ଆସନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୋଟରମାନେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଥିଲେ, ମତଦାନ ହାର ୮୫.୧୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମକେ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଡିଏମକେ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ। ବିରୋଧୀ ଏନଡିଏ ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଦ୍ୱାରା ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛି। ଥାଲାପଥି ବିଜୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନବଗଠିତ ଟିଭିକେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି।

କେରଳ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଉପକୂଳ ରାଜ୍ୟର ୧୪୦ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥର ରାଜ୍ୟରେ ୭୮.୨୭ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀର ୩୦ଟି ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୮୯.୯୭ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଥିଲା। କେରଳ ପି. ବିଜୟନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏଲଡିଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରଙ୍ଗାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପୁଡୁଚେରୀରେ କ୍ଷମତାରେ ଅଛି।

Prabhudatta Moharana

