Sep 28, 2025, 08:36 AM IST

Karoor Stampede: ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲି ଦଳାଚକଟା: ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୯ ଛୁଇଁଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ୫ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ

Karoor Stampede: ଚେନ୍ନାଇ: ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାମିଲନାଡୁର କରୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ ୩୯ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ଏବଂ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଦଳାଚକଟା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ'ରେ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କିଛି ଘଟିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦଳି ଦେଇ ଖସି ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଦଳାଚକଟା କାହିଁକି ଘଟିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି।  ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତଭାବେ ନିରର୍ଥକ। 

ଦଳାଚକଟା ପୂର୍ବରୁ, ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଥିଲା, ହଠାତ୍ ଦୃଶ୍ୟଟି ଭୟଙ୍କର ହୋଇଗଲା। ମହିଳା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ, ରାଲିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦଳି ଦେଇ ଖସିଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।

ରାଲିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ଦଳାଚକଟାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଶାଳ ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ବିଜୟ ଏକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ବାଲାଜୀଙ୍କୁ ୧୦ ଟଙ୍କା ବୋତଲ ବିକ୍ରୟ କରୁଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବ୍ୟାପିଗଲା ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଲାଠିଚାର୍ଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ରାଲି ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜେନେରେଟରର ଫ୍ଲଡଲାଇଟ୍ ଲିଭିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ଭାବରେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ହଠାତ୍, ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। 

ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ୫ ପ୍ରମୁଖ କଥା
ରାଲିରେ ଦଳାଚକଟା ହେବାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଅନେକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାମିଲ ଅଭିନେତା ବିଜୟଙ୍କ ରାଲିରେ ପରିସ୍ଥିତି ହଠାତ୍ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ବିଜୟ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା।
ପୋଲିସ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ମଝିରେ ଶେଷ କରି ରାଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଏପରି କିଛି ଘଟିଥିଲା ​​ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା।
ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରୁଣା ଜଗତେସନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି।

ରାଲି ସମୟରେ ବିଜୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭି. ସେନ୍ଥିଲ୍ ବାଲାଜୀ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମୁନ୍ନେତ୍ର କାଝଗମ (ଡିଏମ୍କେ)ର ପ୍ରଥମ ପରିବାର ପାଇଁ "ଆତ୍ମହତ୍ୟା" ପାଣ୍ଠି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ "ଏଟିଏମ୍" ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାଲାଜୀଙ୍କୁ "୧୦ ଟଙ୍କା" ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କହି ବିଜୟ ପଚାରିଥିଲେ, "ମୁଁ କରୁରରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ କହିବା କ'ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ? ସେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି।"

