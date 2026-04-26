Attack on Donald Trump: ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଘଟଣା ସମୟର ଏହି ସବୁ ଭିଡିଓ...

Attack on Donald Trump: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୱାଶିଂଟନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଛି। 

Written By  Priyambada Rana|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:13 AM IST

Attack on Donald Trump: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବାର ରିପୋର୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୱାଶିଂଟନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲରେ ଆଖିବୁଜା ଗୁଳିଚାଳନା ହୋଇଛି। ହୋଟେଲ ବାହାରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ହୋଟେଲରେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଡିନର ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସିକ୍ରେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ହୋଟେଲରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଭାନ୍ସଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ।

ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା:
ୱାଶିଂଟନ୍ ଡିସିରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କରେସପଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ସ ଡିନର (WHCA) ସମୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ସେବା ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଜବାବ ଦେଇ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘରୋଇ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ତୀବ୍ର କରିପାରେ, କାରଣ ଏହା ଇରାନ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଲୋକମାନେ ଲୁଚି ରହି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ:

ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ରାତ୍ରୀଭୋଜନ ପାର୍ଟିରେ ଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ରାତ୍ରୀଭୋଜନର ମଜା ନେଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଗୁଳିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଗୁପ୍ତ ସେବା ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଘେରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ରାତ୍ରୀଭୋଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ପ୍ରାୟ 2,600 ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। ୱେଟରମାନେ ଡାଇନିଂ ହଲକୁ ପଳାଇଗଲେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଟେବୁଲ ତଳେ ଲୁଚିବାକୁ ପଡିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା।

ହୋଟେଲ ଖାଲି ଏବଂ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି
ଆମେରିକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ହୋଟେଲକୁ ଖାଲି ଏବଂ ସିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସମଗ୍ର ହିଲଟନ୍ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୁରାକ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍କାନ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମେଲାନିଆ ଏବଂ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାନ୍ସ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 

Priyambada Rana

