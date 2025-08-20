Attack on CM: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ଗିରଫ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଜନଶୁଣାଣୀ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଯଦି ରିପୋର୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଧରାପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ବିଜେପି ନିନ୍ଦା କରିଛି।
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ସଭାପତି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସଚଦେବ ସମଗ୍ର ଘଟଣାର ବିବରଣୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସକାଳେ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କିଛି କାଗଜପତ୍ର ରଖନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ହୁଏତ ଟେବୁଲର ଏକ କୋଣରେ ବାଜିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ସେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ ମହିଳା, ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରୁ ବିରତ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ନାହିଁ, ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହା ଭୁଲ।
ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୟସ ୩୫ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ଏହି ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛି। ବିଜେପି ନେତା ରମେଶ ବିଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଜନଶୁଣାଣିକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଛି।
ବିଜେପି ନେତା ତାଜିନ୍ଦର ବଗା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରୁଛି। ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଅନୁରାଗ ଧଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆମ ଦଳର ଏପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିଛି। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ପୋଲିସ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ଆତିଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ମତଭେଦ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ଥାନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ହିଂସାର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି।
ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏପରି ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ମହିଳା ସୁରକ୍ଷାର ବାସ୍ତବତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁନ୍ତି ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ?