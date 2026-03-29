Kurdistan President Attack: ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ କୁର୍ଦ୍ଦିସ୍ତାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ, ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଅଭିଯୋଗ

Kurdistan President Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାକର ଦୁହୋକ ପ୍ରଦେଶରେ କୁର୍ଦିସ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନେଚିରଭାନ ବର୍ଜାନିଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସାରା ଦେଶରେ ଚିନ୍ତାର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହମ୍ମଦ ସିଆ ଅଲ-ସୁଦାନିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଶନିବାର ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଅଲ-ସୁଦାନି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଜାନିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଘଟଣା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅପରାଧିକ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କୁର୍ଦିସ୍ତାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏବଂ ଇରାକୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଏବଂ ସମାଧାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ବର୍ଜାନିଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମିଳିତ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି
ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲ-ସୁଦାନୀ ସଂଘୀୟ ସରକାର ଏବଂ କୁର୍ଦିସ୍ତାନ ଆଞ୍ଚଳିକ ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା, ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା।
ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି
ଇରାକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ କଡ଼ା ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରୋଇ, ଆଞ୍ଚଳିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯେକୌଣସି ବେଆଇନ ଏବଂ ଅସ୍ଥିରକାରୀ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଇରାକକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେ ଇରାକର ସୁରକ୍ଷା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର, ସମନ୍ୱିତ ପ୍ରୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି
ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର କ୍ରମଶଃ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଗ୍ନିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଇରାନ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନର ଗର୍ଜନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଏବେ 30 ତମ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି।