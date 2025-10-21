Pakistan Army: ଚିନ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପ୍ରତିଦିନ ଗଡ଼ୁଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର...

ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ, TTP ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଡେରା ଇସମାଇଲ ଖାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଇ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ୍ (SNGPL)କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଗୁଳିରେ ଆଠ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
Trending Photos
Pakistan Army: ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଦିନରାତି ଆତଙ୍କର ଛାୟା ତଳେ ଜୀବନ କାଟୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପାଇଁ ଏପରି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ଯେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପାକିସ୍ତା ସେନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ପୂର୍ବରୁ ସୋମବାର ଦିନ, ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ୍ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ, TTP ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଡେରା ଇସମାଇଲ ଖାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଇ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାସ ପାଇପଲାଇନ୍ (SNGPL)କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠାରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେହି ଆକ୍ରମଣରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଗୁଳିରେ ଆଠ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା।
ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ଉପରେ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି (BLA) ଏବଂ ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ (BLF) ଭଳି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ମାସ୍ତୁଙ୍ଗର ଦସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଏକ ରେଳ ଟ୍ରାକରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଉପକରଣ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଜାଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ କୋଚ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୦ ତାରିଖରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମାସ୍ତୁଙ୍ଗ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଇଇଡି ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଛଅଟି କୋଚ୍ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚାରି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ବଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଫ୍ରଣ୍ଟ ୧୯୬୪ ମସିହାରେ ସିରିଆରେ ଜୁମ୍ମା ଖାନ ମାରିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ବଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାକ ସରକାର ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ BLFକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଇରାକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଇଥିଲା। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଇରାନ BLF ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଲୁଚ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଥିଲା।