ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ସୋନାରପୁର ସାଉଥ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଡା ଓ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି । କିଛି ଲୋକ ବାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ପିଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧାଇ ଏସ୍କର୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ସାଉଥ ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାର ଶିକାର ପରିବାରକୁ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଭଣଜା ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସାରେ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ପଥର ଫିଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଘେରି ତାଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଘେରି ଯିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଘଟଣା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅରାଜକତା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାର ପରିବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଘଟଣା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ "ଚୋର! ଚୋର!" ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗ୍ରାଫଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଯେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା। ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଶାସକ ବିଜେପି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହି ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବିଜେପି ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା; କିନ୍ତୁ, ଏହି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡିବି ନାହିଁ।" ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୟାନ ପରେ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆହୁରି ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହିଂସା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଉଷ୍ମ ରହିଛି। ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ପରେ, ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସମଗ୍ର ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
