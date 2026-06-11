Add Zee Business As A Preferred Source
App

Three Indian Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ, ୩ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

Three Indian Missing: ବୁଧବାର ଦିନ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ,ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ୨୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 11, 2026, 10:13 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:13 AM IST
Three Indian Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ, ୩ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Three Indian Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ, ୩ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ
Three Indian Missing2 min ago
2
Odisha news34 min ago
3
petrol diesel price today1 hr ago
4
weather update1 hr ago
5
top 10 news today2 hrs ago