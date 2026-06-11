Three Indian Missing: ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ, ୩ ଭାରତୀୟ ନିଖୋଜ

Three Indian Missing: ବୁଧବାର ଦିନ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ,ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ୨୧ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବ ଦିନ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ହୋରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ସେଟ୍ଟେବେଲୋ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର ଇଞ୍ଜିନ୍ ରୁମ୍ରେ ଏକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଘାତ କରିଥିଲା। ଯାହା ଫଳରେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ପାଲାଉ-ପତାକା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ଜାହାଜଟି ୨୮ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଓମାନର ସୋହର ବନ୍ଦରର ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ରିପୋର୍ଟ କରି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପଠାଇଥିଲା।
ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ୨୪ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତିନି ଜଣ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ମସ୍କଟରେ ଦୂତାବାସ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କାରଣ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ଦଳ ଜଳସୀମାରେ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ବ୍ରିଟିଶ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଫାର୍ମ ଏମ୍ବ୍ରେ ଆକ୍ରମଣର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରି କହିଛି ଯେ, ଏହା ଇରାନୀ ଜାହାଜକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଅବରୋଧ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରେ । ଏ-ପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନମୁନା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜାହାଜର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାହାଜର ଧନୁ ନିକଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରାଯାଇଥାଏ।
ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଲେନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ସୁରକ୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ରୁତ ଅବନତିଶୀଳ ହେବା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ତେହେରାନ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିବହନକୁ ଅବରୋଧ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ୱାଶିଂଟନ ଏପ୍ରିଲ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଇରାନ-ସଂଯୁକ୍ତ ଜାହାଜ ଉପରେ ଅବରୋଧ ଲଗାଇଥିଲା।
ଏହି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଜଳପଥରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେସାମରିକ ଜାହାଜ ଦଖଲ କରିଛି, ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଯାଏ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମାଣ୍ଡ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ 8 ସୁଦ୍ଧା, ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ବାହିନୀ ସାତୋଟି ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ଜାହାଜକୁ ଅକ୍ଷମ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୧୩୦ ରୁ ଅଧିକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛି।
ସେଟ୍ଟେବେଲୋ ଘଟଣା ଏକ ପୃଥକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ, ଉପସାଗରୀୟ ଉପକୂଳରେ ଡଜନ ଡଜନ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଗୁଳି ବିନିମୟର ଶିକାର ହୋଇଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ, କୁଏତ ଏବଂ ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଆକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମେ ଶେଷ ଭାଗରେ, ମସ୍କଟରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ନଟିକାଲ ମାଇଲ ପୂର୍ବରେ ଏକ ପୃଥକ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଇରାନ ଖାସାବ୍ ବନ୍ଦର ଓମାନି ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ସାମୁଦ୍ରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଥିବା ଭାରତ। ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଏହାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି।