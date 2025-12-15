Australia Terror Attack: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଣ୍ଡି ବିଚରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ, ୨୦ ମିନିଟରେ ନେଇଗଲା ୧୬ ଜୀବନ

Trending Photos
Australia Terror Attack: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ରେ ଦୁଇଜଣ ଗୁଳିଚାଳକ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଧରି ମୃତ୍ୟୁର ଏକ ଖେଳ ଚଳାଇ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁଳିଚାଳକମାନେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୪୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟୁ ସାଉଥ୍ ୱେଲ୍ସ (NSW) ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ନାଭିଦ ଆକ୍ରମ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି।
ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ତଦନ୍ତ କରିବା ସମୟରେ, ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ନାଭିଦ ସିଡନୀର ବୋନିରିଗରେ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସିଡନୀ ଘରୁ ମିଳିଥିବା କାଗଜପତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନାଭିଦ ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋରର ଏବଂ ସିଡନୀର ଅଲ-ମୁରାଦ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର। ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ନାଭିଦର ବୟସ ପ୍ରାୟ 24 ବର୍ଷ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଳିଚାଳକ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ଏବଂ ନାଭିଦର ବାପା।
NSW ପୋଲିସ କମିଶନର ମାଲ ଲାନିଅନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲିସ ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ଏକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲା। ସର୍ଚ୍ଚ ସମୟରେ, କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ପରେଡରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ିରୁ ଏକ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ବିସ୍ଫୋରକ ଡିଭାଇସ୍ ମିଳିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯିହୂଦୀମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ।
ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦ ସମୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା। ବଣ୍ଡି ବିଚ୍ ଆଠ ଦିନିଆ ଯିହୂଦୀ ପର୍ବ ହାନୁକା ପାଳନ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ରାତି ଥିଲା, ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦୦ ଲୋକ ବେଳାଭୂମିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିହୂଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଘୃଣା, ହିଂସା ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲେ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ ଅହମ୍ମଦ
ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ 7ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ସମୟରେ ଫଳ ବିକ୍ରେତା 43 ବର୍ଷୀୟ ଅହମ୍ମଦ ଅଲ୍ ଅହମ୍ମଦ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁକ ସହିତ କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିପଦକୁ ଖାତିର ନକରି ସେ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ୧୫ ସେକେଣ୍ଡର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଅହମ୍ମଦ ପ୍ରଥମେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ତା'ପରେ, ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖି, ସେ ପଛରୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତାଙ୍କ ବେକକୁ ଧରିଥାଏ, ତାଙ୍କ ରାଇଫଲ୍ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପିଟିଥାଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସାହସ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଅହମଦଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଲାଗିଥିଲା। 7News ଅହମଦଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ମୁସ୍ତାଫାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅହମଦ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଚାଲିଛି। ମୁସ୍ତାଫା କହିଛନ୍ତି, "ସେ ୧୦୦% ଜଣେ ହିରୋ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ।" ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଅହମଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଣ୍ଟୋନି ଆଲବାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ "ହିରୋ" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ସଲାମ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ହାନୁକାହ ପର୍ବ ସମୟରେ ଯିହୁଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ଅତି କମରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।