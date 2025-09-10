ସିଆଚିନରେ ହିମସ୍ଖଳନ, ୩ ଯବାନ ସହିଦ

Trending Photos
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲଦାଖର ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ହିମସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ସେନା ଯବାନ ସହିଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମସ୍ଖଳନ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସୈନିକମାନେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେନା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ଅନୁଯାୟୀ, ସିପାହୀ ମୋହିତ କୁମାର, ଅଗ୍ନିବୀର ନୀରଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବୀର ଦାଭି ରାକେଶ ଦେବଭାଇ ସିଆଚେନ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସିଆଚେନ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ମାଇନସ୍ 60 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପାଖାପାଖି ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିଥାଏ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର୍ କାରାକୋରମ୍ ପର୍ବତମାଳାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା 20 ହଜାର ଫୁଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସିଆଚେନ୍ରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଥଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ 1984 ମସିହାରେ ଅପରେସନ୍ ମେଘଦୂତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ ଭାରତ ସିଆଚେନ୍ ଉପରେ ନିଜର କବ୍ଜା ବଜାୟ ରଖିଛି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସୈନିକମାନେ ମାହାର ରେଜିମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରାୟ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମସ୍ଖଳନରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣେ ସେନା କ୍ୟାପ୍ଟେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2021 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସବ୍-ସେକ୍ଟର ହନିଫରେ ଦୁଇ ଜଣ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି, 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା।
୨୦୨୨ରେ ସର୍ବାଧିକ ସୈନିକ ଏଠାରେ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ
ସେହିପରି ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଏକ ବଡ଼ ହିମସ୍ଖଳନ ଘଟିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ୪ ଜଣ ସୈନିକ ଏବଂ ୨ ଜଣ କୁଲି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ସୈନିକମାନେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ହଜାର ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ହିମସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ସୈନିକ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କାମେଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରରେ ୭ ଜଣ ସହିଦ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଥିଲା।