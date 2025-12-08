Advertisement
IndiGo disruption: ଇଣ୍ଡିଗୋ ରୋଷ୍ଟରିଂ ସମସ୍ୟା: ସରକାର କହିଲେ, ଆମେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଉନାହୁଁ

IndiGo disruption: ସୋମବାର ଦିନ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର "ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଷ୍ଟରିଂ ସମସ୍ୟା"ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନୂଆ AMSS (ଏଭିଏସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍)ରୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ।

IndiGo disruption: ସୋମବାର ଦିନ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର "ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରୋଷ୍ଟରିଂ ସମସ୍ୟା"ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ନୂଆ AMSS (ଏଭିଏସନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍)ରୁ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ କେତେକ ଲୋକ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଥିଲେ।

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ IndiGoର ଏକ ଅପରେସନାଲ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। AMSS ର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ।” ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସରକାର ନିରନ୍ତର IndiGo ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି।

"ନାଇଡୁ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଥିଲୁ" । ୧ ନଭେମ୍ବରରେ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଗୋ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଥିଲା ​​ଏବଂ ତାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ତାଲିକା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ," ସେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମୟସୀମା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଗୃହକୁ କହିଥିଲେ।

ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ:

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖିତ।” ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାତିଲକରଣ ଦ୍ୱାରା 5.86 ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁଙ୍କୁ ₹5.6 କୋଟି ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

“କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟବାହୀ ହେବ”

ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,
“ଆମେ ଏହି ବିଷୟକୁ ହାଲୁକାଭାବରେ ନେଉ ନାହୁଁ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ୟ ଏୟାରଲାଇନ୍‌ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହେବ। କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ।”

ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଶହ ଶହ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରମୁଖ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭଡ଼ା ସୀମା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଏବଂ ବାହକଙ୍କଠାରୁ ନିରନ୍ତର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲା।

"ନୂତନ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ସମୟ"
ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ।"

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ IndiGo ର ରୋଷ୍ଟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନିୟମ ପାଳନକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ।
ସେହିପରି ସରକାର ପ୍ରତିଦିନ IndiGo-ସମ୍ପର୍କିତ ଅପଡେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି।

