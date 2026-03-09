Iran Supreme Leader: ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଅଲ୍ଲୀ ଖେମେନେଇଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ଇରାନର ନୂଆ ନେତା

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନୂତ

Mar 09, 2026, 07:35 AM IST

Iran Supreme Leader: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଛନ୍ତି ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର। ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଖାମେନେଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତବା ଖାମେନେଇ ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଇଛି। 56 ବର୍ଷୀୟ ମୋଜତାବା ଏବେ ଇରାନ ରାଜନୀତିରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିବେଚିତ ପଦବୀରେ ରହିବେ। ଇରାନରେ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା କେବଳ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ନେତା ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ଦେଶର ସାମରିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମତ ରହିଛି। ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ମୋଜତାବାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯାହା ଇରାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବ।

ପ୍ରକୃତରେ, ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତୁରନ୍ତ ଜଣେ ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେବେଠାରୁ, ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କ ନାମ କ୍ଷମତା ସର୍କଲରେ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରହିଛି। ତଥାପି, ଇରାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କ୍ଷମତାକୁ ଭୃକୁଞ୍ଚିତ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପରେ ଶାସନ କରିବା ସରକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିପରୀତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ମୋଜତାବାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦୃଢ଼ ରହିଛି।

ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା: IRGC ର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଇରାନର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ୟୁନିଟ୍, ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡସ୍ (IRGC), ମୋଜତାବାଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମୋଜତାବାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ସଂଗଠନର ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ଷମତାର କରିଡରରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଦୃଢ଼ ରହିଥିବା କୁହାଯାଏ।

ଇରାନ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ: ଖାମେନିଙ୍କ ପରେ କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ?
ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଇରାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ତିନି ଜଣିଆ ପରିଷଦରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଲିରେଜା ଆରାଫି (ଅନ୍ତରୀଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା), ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେଶକିୟାନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଘୋଲାମ-ହୋସେନ ମୋହସେନି-ଏଜେ'ଇ ସାମିଲ ଥିଲେ।

