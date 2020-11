ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦୀପାବଳୀରେ ଜଳିଲା ୬ ଲକ୍ଷ ଦୀପ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ପବିତ୍ର ଦିପାବଳୀ (Deepawali)ଅବସରରେ ଦୀପମୟ ହୋଇଉଠିଛି ଧର୍ମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା (Ayodhya)। ଏନେଇ ଶୁକ୍ରବାର ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଭବ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୬,୦୬,୫୬୯ ଦୀପ ଜାଳି 'ଗିନିଜ ବୁକ ଅଫ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ୍ସ' କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଯୋଗୀ ସରକାର। ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି, 'ଗିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ' ପ୍ରତିନିଧି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

#WATCH: Earthen lamps lit on the bank of River Saryu in Ayodhya as part of 'Deepotsava' celebrations. #Diwali pic.twitter.com/JzdhP7101y — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

#WATCH: Laser show underway on the banks of river Saryu in #Ayodhya as part of 'Deepotsava' celebrations. #Diwali pic.twitter.com/VQqbNHtEht — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

ଦୀପାବଳୀ ଅବସରରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ୬ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୫୬୯ ମାଟି ଦୀପ ଜଳାଯାଇଛି। ଏପରି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ଧର୍ମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିଜ ନାଁ ରେକର୍ଡ ବୁକରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହି ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ (UP CM Yogi)ରାମ ଭକ୍ତ ତଥା ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡ ଭଙ୍ଗାଯିବା ସହ ପ୍ରାୟ ସାଢେ ୭ ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଦୀପାବଳୀରେ ଜଳିବ।

Chief Minister Yogi Adityanath lights lamp at Ram ki Paidi as 'Deepotsava' celebrations are underway in Ayodhya. 5.51 lakhs earthen lamps to be lit on the bank of River Saryu today. #Diwali pic.twitter.com/yWQyBjF8JE — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

Earthen lamps lit on the bank of River Saryu in Ayodhya as part of 'Deepotsava'. pic.twitter.com/q5UNbYtpWt — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

Chief Minister Yogi Adityanath performs 'aarti' at Ram ki Paidi as Deepotsava celebrations are underway in Ayodhya. #Diwali pic.twitter.com/ndI0CYE3W4 — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣମୁକ୍ତ ଦିପାବଳୀ କିପରି ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆୟୋଜିତ ଦୀପୋତ୍ସବ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାମୂହିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଯେକୌଣସି ପର୍ବକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଏପରିକି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଧ୍ୟାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ।

We have celebrated Deepotsav following all #COVID19 guidelines, we must follow the same during the construction of Ram Mandir. Let us pledge to observe ‘do gaj ki doori, mask hai zaroori’ during this #Diwali: CM Yogi Adityanath in Ayodhya pic.twitter.com/EAMlnL31OS — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

'Deepotsav' celebrations in Ayodhya has made it to the Guinness World records for 'the largest display of oil lamps' after 5,84,572 earthen lamps were lit on the banks of river Saryu today. pic.twitter.com/WTcLDEXE5I — ANI UP (@ANINewsUP) November 13, 2020

ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟସ୍ଥ ସରଯୁ ନଦୀ ଉପକୂଳରେ ଏହି ମହୋତ୍ସବର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିପାବଳୀ ଅବସରରେ ଧର୍ମନଗୀର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। କୋରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଜାରି ପ୍ରୋଟୋକଲ କାରଣରୁ ନୟା ଘାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆରତୀସ୍ଥଳ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀପୋତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଦିପାବଳୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ୱରୂପଙ୍କ ରାଜ୍ୟଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ।