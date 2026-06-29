ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା: ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ

Ayodhya Ram Mandir Case: ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ୮ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଚାରିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୬ରେ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୁନ୍ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର, ସମସ୍ତ ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ନକରିବାରୁ, କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ ଉମେଶ ଦୁବେଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ପୂର୍ବ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତ ଅବଧି ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ କୋର୍ଟ ରଜତ ବର୍ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାରୁ, କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏସଆଇଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଆଠ ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିନାଶ ଶୁକ୍ଳା, ଅନୁକଲ୍ପ ମିଶ୍ର, ଲବ କୁଶ ମିଶ୍ର, ମନୀଷ କୁମାର ଯାଦବ, କରୁଣେଶ ପାଣ୍ଡେ, ରାମ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ସୁଭାଷ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଏବଂ ରାମଶଙ୍କର (ଓରଫ ଟିନୁ ଯାଦବ)ଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲବକୁଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍ ଅଯୋଧ୍ୟା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସୋହାୱଲ ତହସିଲର ବନବୀରପୁର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲବକୁଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଜମିର ସେଲସ୍ ଡିଡ୍ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଲବକୁଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାମରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଘରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିରତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ପରେ କାମ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାନର ଅପବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ସେହି ପାଣ୍ଠି ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ବାସସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ସ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପାଦରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଶୋଷଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଇନ କେତେ କଠୋର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଲବ କୁଶ ଏତେ ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ?
କେଜରିୱାଲଙ୍କ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହ ଗସ୍ତ ପରେ, କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏକ ନଅ ଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜୁନ୍ ୩୦ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଜୟ ରାୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାଂସଦ କିଶୋରୀ ଲାଲ ଶର୍ମା (ଆମେଠି), ରାକେଶ ରାଠୋର (ସୀତାପୁର), ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରମଣ ସିଂହ (ପ୍ରୟାଗରାଜ) ଏବଂ ତନୁଜ ପୁନିଆ (ବାରବାଙ୍କୀ) ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୯ଟାରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।