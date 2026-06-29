Add Zee Business As A Preferred Source
App

ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା: ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ

ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଆତ୍ମସାତ ମାମଲାର ସମସ୍ତ ୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୋମବାର କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ୧୪ ଦିନ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ପଠାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିନଥିଲା।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 29, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 06:12 PM IST
ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ମାମଲା: ୧୪ ଦିନିଆ ନ୍ୟାୟିକ ହାଜତକୁ ଗଲେ ୮ ଅଭିଯୁକ୍ତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha News: ଝରାଫୁଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ
Odisha news14 min ago
2
iPhone51 min ago
3
Odia News1 hr ago
4
CHSE1 hr ago
5
top 10 news today2 hrs ago