Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ram Mandir Donation Scam: ରାମ ମନ୍ଦିର ଭେଟି ଚୋରିରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! ଅବିନାଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ

ସେହିପରି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଉ ଗଣନା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଓ ଠକେଇ କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ବାକି ରହିଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 01, 2026, 08:33 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 08:33 PM IST
Ram Mandir Donation Scam: ରାମ ମନ୍ଦିର ଭେଟି ଚୋରିରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! ଅବିନାଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
TMC ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼, ଭାଇରାଲ ହେଲା ଘଟଣାର ଭିଡିଓ
Mahua Moitra3 hrs ago
2
Top 10 news10:42 AM IST
3
Zee Entertainment10:23 AM IST
4
Ishan Kishan10:19 AM IST
5
petrol price today9:59 AM IST