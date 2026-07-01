Ram Mandir Donation Scam: ରାମ ମନ୍ଦିର ଭେଟି ଚୋରିରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା! ଅବିନାଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସର୍ବାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ

Ram Mandir Donation Scam: ରାମ ମନ୍ଦିରର ଭେଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି ଓ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ, ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ନିକଟରୁ ସର୍ବାଧିକ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ୭ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାଉ ଗଣନା ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଓ ଠକେଇ କରିଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତିର ସତ୍ୟତା ଅଦାଲତରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ବାକି ରହିଛି।
୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ:
ଏହି ମାମଲାରେ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଲା, ଅନୁକଳ୍ପ ମିଶ୍ର, ଲବକୁଶ ମିଶ୍ର, ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, କରୁଣେଶ ପାଣ୍ଡେୟ, ରାମ ଶଙ୍କର ଯାଦବ (ଟିନ୍ନୁ), ମନୀଷ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମେତ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ (SIT) କରୁଛି।
ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା, ଡଲାର ଓ ସୁନା ଜବତ:
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଅବିନାଶ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ୨୦.୩୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ, ୧,୧୨୧ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର, ଦୁଇଟି ସୁନା ଚେନ୍, ଗୋଟିଏ ସୁନା ମୁଦି ଏବଂ ରୂପା ସଦୃଶ ଧାତୁର ଏକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁକଳ୍ପ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ୧୬.୮୨ ଲକ୍ଷ, ଲବକୁଶ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ୧୪.୨୫ ଲକ୍ଷ, ରମାକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କଠାରୁ ୭.୩୨ ଲକ୍ଷ, କରୁଣେଶ ପାଣ୍ଡେୟଙ୍କଠାରୁ ୧୮.୦୭ ଲକ୍ଷ, ମନୀଷ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ରାମ ଶଙ୍କର ଯାଦବଙ୍କଠାରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
SITର ତଦନ୍ତ ଜାରି:
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, SIT ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଗବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଟୱର୍କ, ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସେଥିରେ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଜ ଚଳାଇଛି। ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ମନ୍ଦିର ସହ ଜଡ଼ିତ ଆହୁରି କିଛି ପଦାଧିକାରୀ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ସେହିପରି, ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ କିଛି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇଥିବା ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି। SITର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜୁଲାଇ ୧୦ ପରେ ଦାଖଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।